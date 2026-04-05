🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

Joseph Opoku a signé le raté de l'année ce samedi lors du match entre Zulte Waregem et le Cercle de Bruges. Son entraîneur, Steve Colpaert, l'a défendu.

Le Cercle de Bruges aurait bien pu s'incliner lors de ce premier match de Relegation Playoffs, un tournoi quasi-amical au vu de la différence de points entre Dender et ses adversaires. Mais Joseph Opoku, devant le but vide, a placé le ballon à côté.

Un raté qui pourrait bien faire le tour du monde, ce que regrette Steve Colpaert qui souligne le bon match de son joueur dans l'ensemble. "Joseph a fait un match formidable. Il manque juste un peu de lucidité. Je ne lui en tiens pas rigueur", assure le coach flandrien dans Het Laatste Nieuws.

Joseph Opoku défendu par ses coéquipiers

Laurent Lemoine, coéquipier d'Opoku, a également pris sa défense : "Ca fait surtout mal pour lui. Joseph donne toujours tout pour l'équipe. Il évolue à un très haut niveau cette saison", pointe-t-il. "Il a trop réfléchi, selon moi. La prochaine fois, il ne manquera plus une telle occasion".

Si ce raté n'aura pas de conséquences réelles, Joseph Opoku pourrait bien s'en vouloir tout de même. "C'est quelqu'un d'introverti", précise Lemoine. "Mais s'il a besoin de notre soutien, il l'aura".



Cette saison, Joseph Opoku a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives, jouant un grand rôle dans l'assez bonne saison de Zulte Waregem pour leur retour en D1A.