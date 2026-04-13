Ce joueur d'Anderlecht pourrait bien s'en aller cet été : il ne répond pas aux attentes

Anderlecht peut déjà tirer un constat : le noyau construit l'été dernier n'est pas assez solide pour jouer les premiers rôles. Le mercato estival s'annonce donc agité, et un joueur semble avoir grillé ses dernières cartouches.

Depuis que Jérémy Taravel est à la tête de l’équipe, il a opté pour plusieurs organisations défensives différentes. Suite à la blessure de Marco Kana, Moussa Diarra a intégré le onze de départ, tandis que Mihajlo Ilic a également eu sa chance.

À Bruges, lundi dernier, Taravel avait surpris en alignant Lucas Hey aux côtés de Diarra. Un choix qui n’a pas porté ses fruits. Le Danois a été dominé dans les duels et s’est montré trop lent dans la relance.

Dimanche, Kana était de nouveau disponible et a directement retrouvé sa place de titulaire aux côtés de Moussa Diarra. Lucas Hey a pris place sur le banc, tandis qu’Ilic n’était même pas repris dans le groupe. Le défenseur danois de 23 ans semble avoir grillé ses dernières cartouches.

Lucas Hey pourrait quitter Anderlecht cet été

Le staff sportif est arrivé à la conclusion qu’il est "trop tendre" pour la Pro League. Il se laisse trop facilement bousculer. Il y a donc de fortes chances qu’Anderlecht cherche à s’en séparer cet été.



Les Mauves avaient déboursé trois millions d’euros pour le recruter et il est encore sous contrat jusqu’en 2029. Mais Anderlecht souhaite poursuivre avec Moussa Diarra et a également prolongé le contrat de Marco Kana. À cela s’ajoute la volonté de renforcer encore ce secteur de jeu.