"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

Auteur de sa première clean sheet de la saison, Alexis André Jr. s'est présenté au micro de DAZN suite au succès des Sang et Marine contre le Jong Gent (0-2). Il est évidemment satisfait de sa prestation personnelle et est ravi que son équipe soit qualifiée pour les Promotion Play-offs.

Garder son but inviolé pour la première fois de la saison en championnat est évidemment une satisfaction pour lui : "Je cherchais ça depuis quelques semaines et franchement, c’est un aboutissement pour moi d’avoir enfin réussi. Pour l’équipe aussi, pour la défense, parce qu’ils le méritaient. Donc voilà, je suis vraiment très heureux, pour eux, pour toute l’équipe, pour les supporters et pour moi."

Il aura fallu attendre cinq matchs de Challenger Pro League pour que le portier n'encaisse pas. Il a fait ses débuts dans le championnat le 10 mars dernier suite à la blessure de Jordi Belin.

Sa relation avec Jordi Belin

La relation entre les deux hommes est d'ailleurs très bonne selon Alexis André Jr. : "On a une très bonne relation depuis le début de saison. Comme je l’avais dit, c’est une compétition très saine. Forcément, on se pousse vers le haut depuis le début de saison et je pense que ça va continuer comme ça."

"J’ai même plus de voix à cause du match et je vais encore plus perdre la voix dans les vestiaires. Donc j’ai qu'une hâte, c'est de célébrer ça avec l’équipe," conclut-il.

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Déjà qualifié pour les Promotion Play-offs, le RFC Liège recevra la KAS Eupen ce vendredi. Les Pandas, de leur côté, ont encore une qualification à aller chercher, mais devront compter sur un faux pas du Patro Eisden contre les Francs Borains.