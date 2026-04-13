Le football ghanéen en deuil : un joueur perd la vie lors d'une attaque à main armée

Le football ghanéen en deuil : un joueur perd la vie lors d'une attaque à main armée
Photo: © photonews
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Dans la nuit de dimanche à lundi, le club ghanéen du Berekum Chelsea a été victime d'une attaque armée contre son bus, au cours de laquelle Dominic Frimpong, âgé de 20 ans, a perdu la vie.

Les faits se sont produits après un match de championnat (contre Samartex, victoire 1-0). Sur le chemin du retour, entre Bibiani et Goaso, la situation a complètement dégénéré lorsque le bus du Berekum Chelsea a été intercepté par des hommes armés.

Selon une première réaction du club, la route avait été volontairement bloquée. Lorsque le chauffeur a tenté de s’échapper en faisant marche arrière, des assaillants masqués ont ouvert le feu sur le véhicule.

Dominic Frimpong abattu dans le bus de l’équipe

Dominic Frimpong a alors été mortellement touché, rapportent les médias locaux. Le jeune joueur a subi une grave blessure à la tête et a ensuite succombé à ses blessures à l’hôpital.

Après la fusillade, les joueurs et les membres du staff, paniqués, ont tenté de fuir en se réfugiant dans les broussailles aux alentours. Plusieurs occupants ont été blessés lors de l’attaque, même si le bilan humain reste limité à une seule victime.


Le monde du football ghanéen est sous le choc après ce drame. À seulement 20 ans, le joueur laisse un vide immense au sein de son équipe et de sa famille, tandis que les appels à davantage de sécurité autour des équipes se font de plus en plus pressants.

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