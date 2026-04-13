"Leko marque des points auprès du groupe" : un ancien Diable Rouge salue la gestion du coach

Selon Marc Degryse, Ivan Leko a marqué des points auprès de son groupe le week-end dernier.

Le Club de Bruges a entamé les Champions' Play-offs avec un 6 sur 6. Il a toutefois dû puiser dans ses ressources pour s’imposer en déplacement à Saint-Trond. Ivan Leko a tenté plusieurs choses, et cela a fini par payer. Un pari risqué, néanmoins.

"Son remplacement de Diakhon était audacieux. Je comprends Leko. Il pensait d’abord remplacer le profil de Forbs, sorti sur blessure, par un joueur similaire : créativité et capacité de dribble", a déclaré Marc Degryse selon Het Laatste Nieuws.

"Mais après un quart d’heure, Leko a vu que Diakhon n’était pas la solution. Il n’apportait pas assez dans le pressing. Avec Vetlesen, il a opté pour un profil totalement différent. Si cela n’avait pas fonctionné, Leko aurait eu un gros problème."

Ivan Leko marque des points auprès de son groupe ?

"Il aurait à la fois exposé un joueur et se serait lui-même retrouvé sous pression. Aujourd’hui, Leko marque des points auprès du groupe. Les joueurs savent à quoi s’en tenir : ceux qui ne respectent pas les consignes sortent", a souligné Marc Degryse.

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Hans Vanaken s’est montré très élogieux envers Hugo Vetlesen, mais selon Marc Degryse, c’était aussi une manière de saluer le coach. Hugo Vetlesen, lui, pourrait encore prétendre à une place pour la Coupe du monde avec la Norvège et confirme à nouveau son importance pour le Club de Bruges.