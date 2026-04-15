"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

Avec sa société Hypercube, Pieter Nieuwenhuis avait été l'un des fondateurs des Playoffs à la belge. Il n'en voit pas la disparition d'un bon oeil.

La fin des Playoffs : une bonne nouvelle pour certains, une aberration pour d’autres. Pieter Nieuwenhuis, fait partie des sceptiques. Pas étonnant quand l'on sait qu'il était l’un des concepteurs du système.

Cela ne l'empêchait pas de le mettre en question : "Je suis d'accord pour dire que ce système n'est plus viable, mais il y avait une autre solution. Le football belge se fait du tort avec cette évolution", explique-t-il au Nieuwsblad.

Un retour en arrière qui fait parler

"En raison de l’élargissement récent des compétitions européennes de clubs et des nouveaux tournois de la FIFA, le nombre de dates de match augmente, ce qui oblige les championnats nationaux à réduire leur volume de rencontres. Même si cela aurait pu se faire autrement", poursuit-il.

Un système avec une phase de ligue, comme dans les compétitions européennes, aurait pu permettre de réduire légèrement le nombre de matchs dans la première partie de la saison. Mais Nieuwenhuis voyait surtout une autre porte de sortie : "La seule réponse logique est le football transfrontalier".



On le voit encore avec les discussions relatives aux Playoffs et au quota d'équipes U23 en D1B, le football belge est à un tournant. La réforme est plus que jamais une histoire de compromis, ou la moins mauvaise solution émergera. Ou du moins celle qui entre le moins en contradiction avec les intérêts des uns et des autres.