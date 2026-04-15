Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

Place aux deux derniers quarts de finale de la Ligue des Champions, ce mercredi. Vincent Kompany vise une place dans le dernier carré, au même titre que l'Arsenal de Leandro Trossard, du Sporting CP de Zeno Debast et du Real Madrid de Thibaut Courtois, toujours blessé.

Les deux vainqueurs du match aller se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce mardi. Malgré le succès du Barca, c'est bien l'Atlético de Madrid qui a rejoint le dernier carré de la compétition, au même titre que le PSG, qui a éliminé Liverpool sans trembler, sur un double 2-0.

Place à la manche retour de ce que beaucoup considéraient déjà comme une potentielle finale avant la lettre, ce mercredi, entre le Bayern Munich de Vincent Kompany et le Real Madrid, quinze fois vainqueur de la compétition.

Après leur victoire 1-2 au Santiago Bernabéu, les Bavarois ont toutes les cartes en main pour rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale, pour ce qui sera une autre finale avant la lettre, au détriment d'un Real Madrid qui sera toujours privé de Thibaut Courtois, blessé. Une affiche au sommet, alors que Vincent Kompany pourrait encore un peu plus se rapprocher du Graal.

Zeno Debast cette fois titulaire contre Arsenal ?

Dans le même temps, l'autre quart de finale retour opposera Arsenal, un leader qui doute en Premier League, au Sporting CP. Une affiche moins glamour sur le papier, mais presque plus intéressante pour les fans de football belge, puisqu'elle concerne deux Diables rouges.

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L'un d'eux était cependant sur le banc au match aller : Zeno Debast, qui a néanmoins joué 90 minutes le week-end et qui peut espérer conserver sa place. Dans le camp d'en face, Leandro Trossard, qui n'avait pas brillé à Lisbonne, mais qui tâchera de le faire à Londres. Vainqueurs 1-0 au match aller, les Gunners sont les favoris pour rejoindre l'Atlético de Madrid en demi-finale.