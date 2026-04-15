Radja Nainggolan se paie Anderlecht : "Ils étaient là, comme s'ils avaient gagné le championnat..."

Les joueurs d'Anderlecht ont largement fêté leur succès contre La Gantoise, acquis dans les dernières minutes. Des célébrations exagérées, selon Radja Nainggolan, qui s'est lâché dans son nouveau podcast.

Le Sporting d'Anderlecht a longtemps cru être battu par La Gantoise, dimanche dernier. Les Mauves n'ont égalisé qu'à la 79e minute via Yari Verschaeren après l'ouverture du score de Wilfried Kanga à la 22e, et ont attendu le temps additionnel pour s'emparer des trois points, grâce à Tristan Degreef et Adriano Bertaccini.

Une victoire précieuse pour Anderlecht, qui s'est offert un premier succès en Play-Offs après avoir battu le Club de Bruges et qui se rapprochait par la même occasion de Saint-Trond dans la course à la troisième place.

Radja Nainggolan trouve les célébrations d'Anderlecht exagérées

Au coup de sifflet final, les joueurs de Jeremy Taravel ont donc largement célébré le succès avec les supporters présents au Lotto Park. De trop, selon Radja Nainggolan, qui s'est exprimé dans son nouveau podcast Ongefilterd.

"J'ai trouvé leurs célébrations vraiment exagérées. Ils se tenaient là, devant la tribune, comme s'ils avaient gagné le championnat. Avec De Cat, en béquilles, qui faisait la fête aussi", a déclaré l'ancien Diable Rouge.



Ses collègues, Stijn Stijnen et Olivier Deschacht, n'étaient pas trop d'accord. "S'ils ne l'avaient pas fait, on aurait parlé d'un manque d'enthousiasme", a déclaré l'ancien gardien du Club de Bruges. "Oui, mais s'ils perdent le prochain match, ça va leur retomber dessus. J'ai connu une situation similaire à l'AS Roma", a conclu Radja Nainggolan.