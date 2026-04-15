Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

Vincent Kompany s'apprête à vivre l'une des soirées les plus attendues de sa jeune carrière d'entraîneur. Mais il prend la situation avec beaucoup de recul.

Assister à une conférence de presse de Vincent Kompany est toujours une occasion de l'entendre aller plus loin que la seule préface du match à venir. Nouvelle preuve hier, quand les journalistes allemands lui ont posé une question sur les nombreux joueurs bavarois menacés de suspension en cas de carton jaune ce soir.

Kompany a répondu en plaidant pour une évolution des règles de l'UEFA : "Nous avons plus de matches en phase de groupes, et pourtant, la limite est toujours à trois cartons. Si vous arrivez jusqu’ici en tant que défenseur central avec trois cartons jaunes, vous avez en fait fait du bon travail, et pourtant vous pouvez être suspendu pour les demi-finales. Je trouve cela assez dur".

Une règle appelée à évoluer ?

"Il pourrait même y avoir une décision erronée dans le tas, il devient presque impossible pour un défenseur central d’éviter une suspension. Je pense que cette règle est trop sévère, peut-être qu'un changement serait approprié", a-t-il poursuivi.

Vince the Prince s'est également exprimé sur Marie-Louise Eta, première femme nommée comme T1 par un club de Bundesliga : "Je suis vraiment heureux pour elle. Il est toujours très facile de balayer ces moments clés d'un revers de main et de dire qu'elle n'est qu'une entraîneure comme les autres. Mais au final, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Cela ouvre des opportunités pour les jeunes femmes qui se sentent capables de devenir entraîneuses à leur tour. Cela ouvre des portes".

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"Je lui souhaite tout le meilleur. La seule chose pour laquelle j'espère qu'elle ne sera pas traitée comme les hommes, c'est que j'espère que les gens feront preuve de plus de patience envers elle qu'envers les entraîneurs masculins. Entraîner est un métier où l'on aimerait vraiment plus de patience", a-t-il conclu.