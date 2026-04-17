Accord trouvé : le Standard va prolonger l'un de ses titulaires jusqu'en 2029

Devenu un élément important de la défense du Standard, Ibe Hautekiet va prolonger son contrat de deux ans, jusqu'au 30 juin 2029. Une nouvelle preuve de la stabilité que Marc Wilmots souhaite mettre en place en bord de Meuse.

La prévention est l'un des maîtres mots de Marc Wilmots depuis son arrivée au Standard. Plus question de se retrouver avec quinze joueurs à devoir remplacer chaque été, que ce soit parce qu'ils étaient prêtés ou parce qu'ils arrivent en fin de contrat.

Cette saison, les joueurs qui seront en fin de contrat le 30 juin le sont pour une bonne raison : Alexandro Calut, Boli Bolingoli, Souleyman Doumbia, Léandre Kuavita et Mattéo Godfroid n'ont plus d'avenir au club, tandis que Teddy Teuma avait signé pour six mois en hiver et que la direction hésite concernant sa prolongation.

Tous les joueurs sur lesquels le Standard compte pour la saison prochaine sont liés au club jusqu'en 2027 au minimum, et au-delà pour la plupart. La majorité des joueurs sous contrat jusqu'en 2027 disposent d'une année supplémentaire en option dans leur contrat. On parle ici de Mohamed El Hankouri, Josué Homawoo, Marco Ilaimaharitra ou encore Steeven Assengue.

Ibe Hautekiet va prolonger son contrat au Standard

Ils ne sont que trois à faire partie intégrante du noyau A et à ne pas avoir de contrat plus long : Marlon Fossey, David Bates et Ibe Hautekiet. Ce ne sera bientôt plus le cas de ce dernier qui, selon les informations de nos confrères de Sudinfo, a trouvé un accord avec la direction du Standard pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2029.



Arrivé en bord de Meuse en janvier 2023 en provenance du Club de Bruges contre un million d'euros, le défenseur central de 24 ans est devenu une pièce maîtresse de la défense des Rouches. Apparu à 75 reprises sous les couleurs du Standard, Ibe Hautekiet restera donc à Sclessin plus longtemps, et passera vraisemblablement la barre des 100 matchs disputés avec les Rouches la saison prochaine.