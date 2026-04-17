Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

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La phase classique de Challenger Pro League s'est terminée ce vendredi. Les dernières places pour les Play-Offs ont été validées.

La phase classique de la Challenger Pro League s’est terminée ce vendredi soir avec une soirée bien remplie. Huit rencontres étaient au programme pour clôturer cette partie de la saison.

Le RSCA Futures a terminé en beauté en écrasant l'Olympic Charleroi sur le gros score de 5-0. Les Anderlechtois n'ont fait qu'une bouchée de la lanterne rouge, qui quitte la compétition sur une note très lourde. De son côté, le champion Beveren a confirmé son statut en allant s'imposer 1-2 à Seraing malgré une belle résistance locale.

Dans les autres chocs, le Beerschot a fait le boulot à domicile en dominant Lommel 2-1. Courtrai a frappé fort en s'imposant 3-1 contre le RWDM Brussels. Le Patro n'a laissé aucune chance aux Francs-Borains avec une victoire 4-0.

Deux rencontres se sont terminées sur un partage, Les espoirs de Genk et de La Gantoise se sont neutralisés 1-1, tout comme Lierse et Lokeren qui se quittent sur le même score de parité.

Direction les Play-Offs


Cette dernière soirée de championnat a tenu toutes ses promesses avant de basculer vers la suite de la saison. Le Beerschot, le RCF Liège, Lommel et le Patro Eisden disputeront les barrages de montée. Le RWDM Brussels descend en D1 ACFF.

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