Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial
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À deux mois du Mondial, Hervé Renard est écarté par l'Arabie saoudite, malgré son exploit historique contre l'Argentine en 2022.

À moins de deux mois du début de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Hervé Renard a été écarté de son poste de sélectionneur par la fédération saoudienne.

La décision est tombée sans prévenir. Les dirigeants saoudiens ont choisi de changer de cap. Un choix fort, qui interroge sur le timing. Le technicien français ne sera pas sur le banc pour le Mondial.

Le seul à avoir battu l'Argentine en 2022

C'est un sprint contre la montre pour les dirigeants, le Mondial tape à la porte et l'Arabie saoudite doit trouver un coach capable de relever le défi.

Ce départ est d'autant plus surprenant que l'entraîneur français avait réalisé un miracle au Qatar en 2022. Tout le monde se rappelle sa victoire historique contre l'Argentine (1-2) en début de tournoi.

C'était le seul pays à avoir battu les coéquipiers de Lionel Messi, futurs champions du monde. "C'est le football... L'Arabie saoudite s'est qualifiée sept fois à la Coupe du monde, dont deux fois avec moi. Et il n'y a qu'un seul coach qui a fait les qualifications et la Coupe du monde, c'est moi, en 2022. Au moins il y aura cette fierté" a déclaré le coach au téléphone à l'AFP.

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