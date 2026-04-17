Le futur transfert de Mandela Keita permis... grâce à un ancien joueur des Francs Borains ?

Auteur d'une bonne saison sous les couleurs de Parme, Mandela Keita attire l'intérêt de plusieurs clubs plus huppés. L'Inter Milan évalue notamment les possibilités de le recruter cet été.

Malgré une saison pleine et de belles prestations sous les couleurs de Parme, Mandela Keita (23 ans) n'a pas été retenu par Rudi Garcia pour la trêve internationale du mois de mars. Pour l'ancien milieu de terrain de l'Antwerp, la Coupe du monde semble donc trop loin.

Ses performances pourraient néanmoins lui permettre de rejoindre un club plus huppé cet été, et ainsi se mettre davantage en lumière pour espérer des sélections futures. Bologne et plusieurs clubs anglais se sont déjà renseignés sur sa situation.

En Italie, l'Inter Milan ne serait pas non plus insensible à ce que montre Mandela Keita. Les Nerazzurri, qui vont rappeler Aleksandar Stanković après son prêt au Club de Bruges, construisent déjà leur entrejeu de la saison prochaine et surveillent la situation.

Mandela Keita et Aleksandar Stanković pour former le futur entrejeu de l'Inter Milan ?

Selon l'Interista, un élément déterminant au transfert de Mandela Keita à l'Inter serait l'inclusion de... Yanis Massolin, l'ancien joueur des Francs Borains, dans la transaction. Acheté par Modena en 2025, puis par l'Inter en janvier contre 3,5 M€, le Français termine la saison dans le club d'Émilie-Romagne et sera de retour à Milan cet été... mais peut-être pas pour très longtemps.



Conscient que le passage de la Serie B à la Ligue des Champions pourrait être un peu gros pour Yanis Massolin, un prêt dans un autre club de Serie A est envisagé, et Parme pourrait donc sonner comme une solution idéale. C'est encore loin d'être fait, mais l'Inter semble bien intéressé par les services de Mandela Keita, fait Diable rouge par Domenico Tedesco en octobre 2023, mais qui ne compte toujours qu'une sélection à son actif.