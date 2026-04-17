Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht
Photo: © photonews

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Considéré comme l'un des grands espoirs défensifs d'Anderlecht, Nunzio Engwanda peine à percer en équipe première.

La saison dernière, Nunzio Engwanda n'a presque pas eu sa chance avec l'équipe première d'Anderlecht, avec seulement trois apparitions. Il est retombé dans l'ombre, alors qu'Anderlecht cherchait plus de solidité défensive. Un manque de confiance qui pose des questions sur son avenir.

Aston Villa dans le coup

Pendant ce temps, le jeune international continue de se montrer avec les RSCA Futures, où il porte le brassard de capitaine. En Challenger Pro League, il confirme son potentiel à un échelon inférieur, ce qui a réveillé l'intérêt de nombreux autres clubs.

Le défenseur belge, international U19, est courtisé par plusieurs équipes de Premier League. Il y a quelques semaines, Aston Villa montrait un intérêt très concret pour le joueur d'Anderlecht.

Engwanda veut rester à Bruxelles

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Engwanda arrive à un moment important de sa carrière. Des choix devront bientôt être faits. Pendant ce temps, son frère réussit bien à l'étranger, du côté de FC Utrecht.


"On reste en contact, mais chacun suit son chemin. L'équipe première d'Anderlecht est mon objectif. Avec les RSCA Futures, j'ai accumulé pas mal de matchs et je suis devenu un leader. J'essaie d'assumer ce rôle", a-t-il confié à Het Nieuwsblad.

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