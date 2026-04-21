Après vingt ans, la fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht

Après vingt ans, la collaboration entre l'Institut Saint-Guidon et le RSC Anderlecht prend fin. L'école, où Romelu Lukaku a notamment été diplômé en 2011, ne peut plus offrir les infrastructures nécessaires aux jeunes footballeurs.

Cette nouvelle marque la fin d'une collaboration qui a joué un rôle important pendant des années dans la formation des jeunes talents d'Anderlecht. L'Institut Saint-Guidon, situé à proximité du stade, était un choix logique pour les jeunes joueurs du club.

L'établissement a également acquis une certaine notoriété grâce à la populaire série documentaire flamande consacrée à Romelu Lukaku, qui retraçait ses années d'école. Durant cette période, le jeune attaquant s'était déjà fait remarquer, affichant de grandes ambitions, notamment lors d'une visite à Chelsea, où il avait admiré son idole, Didier Drogba.

Selon le Sporting Anderlecht, la décision revient à l'établissement scolaire lui-même. "C'est l'Institut Saint-Guidon qui a pris l'initiative de mettre fin à la collaboration", a déclaré le porte-parole d'Anderlecht Mathias Declercq à nos confrères de La Dernière Heure. "Le contexte éducatif évolue, ce qui explique qu'ils ne puissent plus apporter le même soutien."

La fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht

Cette année, 19 jeunes joueurs du Sporting d'Anderlecht suivent encore leurs cours à Saint-Guidon, mais un dispositif transitoire est déjà en place. Les élèves plus âgés pourront y terminer leur scolarité, tandis que des alternatives sont proposées aux plus jeunes dans d'autres établissements partenaires comme l'Institut Saint-Nicolas et le Campus Wemmel.



Par ailleurs, Anderlecht collabore avec des établissements scolaires francophones, notamment l'Athénée Joseph Bracops et l'Institut Redouté-Peiffer. Au total, une quarantaine de jeunes joueurs fréquentent ces écoles, permettant ainsi au club de maintenir l'alliance entre scolarité et sport de haut niveau.