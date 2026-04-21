Après vingt ans, la fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Après vingt ans, la fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4345

Après vingt ans, la collaboration entre l'Institut Saint-Guidon et le RSC Anderlecht prend fin. L'école, où Romelu Lukaku a notamment été diplômé en 2011, ne peut plus offrir les infrastructures nécessaires aux jeunes footballeurs.

Cette nouvelle marque la fin d'une collaboration qui a joué un rôle important pendant des années dans la formation des jeunes talents d'Anderlecht. L'Institut Saint-Guidon, situé à proximité du stade, était un choix logique pour les jeunes joueurs du club.

L'établissement a également acquis une certaine notoriété grâce à la populaire série documentaire flamande consacrée à Romelu Lukaku, qui retraçait ses années d'école. Durant cette période, le jeune attaquant s'était déjà fait remarquer, affichant de grandes ambitions, notamment lors d'une visite à Chelsea, où il avait admiré son idole, Didier Drogba.

Selon le Sporting Anderlecht, la décision revient à l'établissement scolaire lui-même. "C'est l'Institut Saint-Guidon qui a pris l'initiative de mettre fin à la collaboration", a déclaré le porte-parole d'Anderlecht Mathias Declercq à nos confrères de La Dernière Heure. "Le contexte éducatif évolue, ce qui explique qu'ils ne puissent plus apporter le même soutien."

La fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht

Cette année, 19 jeunes joueurs du Sporting d'Anderlecht suivent encore leurs cours à Saint-Guidon, mais un dispositif transitoire est déjà en place. Les élèves plus âgés pourront y terminer leur scolarité, tandis que des alternatives sont proposées aux plus jeunes dans d'autres établissements partenaires comme l'Institut Saint-Nicolas et le Campus Wemmel.


Par ailleurs, Anderlecht collabore avec des établissements scolaires francophones, notamment l'Athénée Joseph Bracops et l'Institut Redouté-Peiffer. Au total, une quarantaine de jeunes joueurs fréquentent ces écoles, permettant ainsi au club de maintenir l'alliance entre scolarité et sport de haut niveau.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Hans Cornelis déballe sur Charleroi et Nicolas Frutos : "On s'est pris pour la meilleure équipe de Belgique"

Hans Cornelis déballe sur Charleroi et Nicolas Frutos : "On s'est pris pour la meilleure équipe de Belgique"

11:20
"Nous exprimons notre solidarité" : Virton sort du silence après le chaos vécu par ses supporters à Mons

"Nous exprimons notre solidarité" : Virton sort du silence après le chaos vécu par ses supporters à Mons

11:00
Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

10:45
Bruges a perdu une bataille, mais pas encore la guerre : "On sait ce qui est toujours possible"

Bruges a perdu une bataille, mais pas encore la guerre : "On sait ce qui est toujours possible"

09:30
1
Avec un changement important dans le onze ? Charleroi jouera déjà sa toute dernière carte à Genk

Avec un changement important dans le onze ? Charleroi jouera déjà sa toute dernière carte à Genk

10:00
Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

07:00
L'un des meilleurs joueurs de Saint-Trond partira librement en fin de saison

L'un des meilleurs joueurs de Saint-Trond partira librement en fin de saison

08:30
Deux nouveaux absents au Standard : voici la composition probable des Rouches contre l'Antwerp

Deux nouveaux absents au Standard : voici la composition probable des Rouches contre l'Antwerp

09:00
La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

07:40
1
Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

08:00
Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !

Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !

07:20
"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

06:40
Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

21:00
"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

18:20
En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

23:00
Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

22:30
Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

Un montant délirant ? Voici ce que l'Ajax demanderait pour Mika Godts

22:00
Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

21:40
2
Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

Quatre Unionistes à l'honneur, Cvetkovic réveille Anderlecht : voici notre onze du week-end

20:40
Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

Une véritable légende du football succède au regretté Mircea Lucescu à la tête de la Roumanie

21:20
L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

20:20
L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

20:00
Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

19:30
Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

18:40
Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

19:00
Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

16:00
Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

17:30
Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

18:00
"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

16:20
2
Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

16:40
Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

17:00
Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

15:30
Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ? Analyse

Anderlecht file-t-il droit vers une finale de Coupe de Belgique cauchemardesque ?

13:00
5
À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

13:24
5
Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

15:00
Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved