Au repos forcé contre l'Union...et après ? On en sait plus pour Hans Vanaken

Scott Crabbé, journaliste football
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Au repos forcé contre l'Union...et après ? On en sait plus pour Hans Vanaken
Photo: © photonews

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La forme d'Hans Vanaken inquiète. Il devrait toutefois retrouver sa place dans le onze contre Malines.

Parmi les joueurs les plus réguliers d'Europe depuis des années en matière de temps de jeu et de performance, Hans Vanaken doit un peu lever le pied ces dernières semaines.

Il avait ainsi dû sortir à la mi-temps à Westerlo et déclarer forfait pour la dernière journée de phase classique une semaine plus tard après ne pas avoir manqué la moindre minute en championnat cette saison. Son souci à la hanche l'avait également amené à manquer le dernier rassemblement des Diables.

Dans quel état se trouve Hans Vanaken ?

Au Club, on voyait cette absence en sélection d'un bon oeil. À défaut de se la jouer 'Hans avec les stars', le capitaine pourrait se rétablir et ainsi revenir plus frais et plus affûté en vue du sprint final de la saison.

Et pourtant, contre l'Union, sans doute le match le plus important de l'année, le Limbourgeois a commencé sur le banc. À sa montée à 20 minutes du terme, il n'a pas non plus été en mesure d'apporter sa maîtise habituelle face à l'intensité unioniste. Assez inquiétant pour la fin de saison brugeoise.

Lire aussi… Bruges a perdu une bataille, mais pas encore la guerre : "On sait ce qui est toujours possible"
Het Laatste Nieuws rapporte toutefois que Vanaken sera bien de retour pour le match de demain soir contre Malines, il devrait même débuter comme titulaire. De quoi rassurer le groupe. Reste à voir s'il aura retrouvé son influence sur le jeu brugeois.

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