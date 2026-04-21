Bruges a perdu une bataille, mais pas encore la guerre : "On sait ce qui est toujours possible"

Joaquin Seys était déçu, mais bon perdant après Union - Club de Bruges. Le défenseur latéral reconnaissait la belle prestation des Saint-Gillois et le travail que les Blauw & Zwart doivent encore accomplir d'ici la fin de la saison.

Le Club de Bruges a subi un revers dans la course au titre en s’inclinant 2-1 sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Au coup de sifflet final, le défenseur latéral Joaquin Seys se montrait particulièrement déçu.

"Le sentiment qui domine est la déception. Je pense qu’ils ont été bien plus tranchants que nous dans tous les domaines. Dans ce cas, ils méritent peut-être la victoire. Dans ce genre de matchs, les occasions se font rares, et nous en avons une nouvelle fois manquées. C’est d’autant plus frustrant", pointait le joueur de 21 ans.

"Nous avons essayé de monopoliser le ballon et l’Union a eu du mal à y parvenir. Mais en seconde période, ils se sont repris et ont dominé la rencontre", reconnaissait Joaquin Seys, honnête sur la prestation des Blauw & Zwart et sur le scénario de la rencontre.

Le Club de Bruges dos au mur, mais pas encore résigné

"Les deux buts de l’Union sont survenus suite à des contre-attaques, alors que l’on sait qu’ils excellent dans ce domaine. Sur ces deux phases de transition, on a laissé beaucoup trop d’espace et c’est quelque chose que l’on va devoir analyser rapidement."



Cette défaite fait mal au classement, mais il n’y a pas encore lieu de paniquer pour le Club de Bruges, qui sait que la route est encore longue. "C’est dur à encaisser, mais il faut se tourner immédiatement vers l’avenir. Si nous gagnons tous les matchs restants, nous savons ce qui est possible. Mais la moindre perte de points pourrait être fatale", a conclu Joaquin Seys, alors que Bruges recevra Malines ce vendredi soir.