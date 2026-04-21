Fred Vanderbiest prévient le Club de Bruges : Malines arrive avec un plan et des surprises

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après un 1 sur 9 en Champions' Play-offs, le KV Malines doit réagir pour rester dans la course à l'Europe, avant un déplacement difficile à Bruges.

Plusieurs joueurs importants pourraient manquer le déplacement à Bruges. Benito Raman est très incertain, comme l'a confirmé Fred Vanderbiest en conférence de presse.

Raman pas à 100%

Blessé à la cuisse après trente minutes de jeu contre RSC Anderlecht, Benito Raman souffre d'une blessure aux ischios-jambiers. S'il risque de manquer le choc face au Club Brugge, la suite de sa saison n'est pas menacée. "À plus long terme, il n'y a pas de souci", a précisé son coach.

Il devrait pouvoir rejouer rapidement, peut-être contre STVV ou KAA Gent. Le constat est le même pour Halhal, touché au mollet, tandis que Koudou est déjà forfait.

Pas question de défendre contre le Club de Bruges

KV Mechelen devra choisir comment aborder ce match à Bruges. "Bruges voudra réagir après sa défaite à l'Union Saint-Gilloise, mais nous n'allons pas rester derrière", a averti Vanderbiest.

Lire aussi… Le verdict est tombé pour Hans Vanaken : Ivan Leko dévoile la sélection de Bruges pour affronter Malines›

"Si vous allez à Bruges juste pour défendre, il vous faudra un match parfait. La pression sera énorme dans les 20 à 25 premières minutes."