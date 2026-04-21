Le verdict est tombé pour Hans Vanaken : Ivan Leko dévoile la sélection de Bruges pour affronter Malines

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Le Club de Bruges doit réagir face à KV Mechelen après sa défaite contre l'Union Saint-Gillois. Plusieurs joueurs sont incertains.

Ces derniers jours, l'état de santé des cadres de l'équipe inquiète pas mal de monde. Simon Mignolet et Kyriani Sabbe sont sur la touche, mais pas mal d'autres joueurs sont incertains.

Qui jouera contre le KV Mechelen ?

Aleksandar Stankovic a l'air d'être au bout du rouleau physiquement et Raphaël Onyedika avait dû quitter le terrain contre l'Union Saint-Gilloise. Il y a aussi des doutes sur Hans Vanaken.

Our squad for the midweek game! 🔖



🔗| https://t.co/8SZMyTd8lj pic.twitter.com/3fHjWfRqr4 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 21, 2026

Les signaux étaient plutôt rassurants et ça se confirme : Vanaken est dans le groupe et pourrait débuter contre Malines selon Het Laatste Nieuws. Onyedika et Stankovic figurent parmi les joueurs disponibles.

Aucune trace de Reis

Malgré les nombreuses incertitudes au milieu de terrain, Ludovit Reis et Felix Lemarechal manquent à l'appel. Hugo Vetlesen se rapproche d'une place dans le onze de départ, ce qui fait reculer les deux autres dans la hiérarchie.



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"Pour cette quatrième journée des Champions' Play-Offs, les Blauw en Zwart affrontent Malines ce mercredi 22 avril à 20h30. Découvrez ici la sélection d'Ivan Leko", a annoncé le Club de Bruges sur son site.