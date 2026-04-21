Nouveau coup dur pour Jeremy Taravel : Anderlecht perd un joueur clé jusqu'à la fin de la saison

Le Sporting d'Anderlecht subit un nouveau coup dur à l'approche d'un moment crucial de la saison. Après la blessure de Nathan De Cat, Mario Stroeykens est désormais lui aussi forfait.

Après une période difficile marquée par les blessures, Mario Stroeykens retrouvait une bonne forme au Sporting d’Anderlecht, où il avait regagné une place de titulaire et où ses performances s’étaient considérablement améliorées ces dernières semaines.

À nouveau titularisé contre Malines, le médian offensif n’a toutefois joué qu’un quart d’heure, avant de quitter prématurément ses coéquipiers en raison d’une douleur grandissante aux ischio-jambiers.

Les premiers examens réalisés en ce début de semaine confirment la tendance et montrent une petite lésion aux ischio-jambiers pour Mario Stroeykens, qui va donc à nouveau devoir faire un pas de côté pendant quelques semaines.

Après Nathan De Cat, le Sporting d’Anderlecht perd Mario Stroeykens

Avec un calendrier très chargé qui s’annonce et une finale de la Coupe de Belgique en point d’orgue, le Sporting d’Anderlecht se retrouve dépourvu d’une bonne partie de son milieu de terrain. Yari Verschaeren retrouvera une place dans le onze de base, mais partira libre cet été.

À cela s’ajoute le problème d’Enric Llansana, qui n’a pas convaincu ces dernières semaines. Contre le Club de Bruges, le Néerlandais a été remplacé dès la mi-temps, et ses performances contre La Gantoise et Malines n’ont pas non plus été à la hauteur.





Pour Mario Stroeykens aussi, il s’agit d’un énorme coup dur, puisque le joueur de 21 ans était en lice pour une place dans la sélection de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde. Le médian offensif risque donc de manquer la fin de saison d’Anderlecht, mais aussi le Mondial américain.