Prêt à franchir un palier ? Anderlecht suit un futur adversaire des Diables pour renforcer sa défense

Scott Crabbé, journaliste football
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Prêt à franchir un palier ? Anderlecht suit un futur adversaire des Diables pour renforcer sa défense
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Hossam Abdelmaguid fait parler de lui en Égypte. Le défenseur du Zamalek est ciblé par plusieurs équipes européennes.

Anderlecht se cherche un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. Même si Moussa Diarra et Mathys Angély (avec les U23) se montrent convaincants et que l'idée semble de lever leur option d'achat, Lucas Hey et Marco Kana sont pour l'heure les seuls centraux du noyau A sous contrat pour la saison prochaine.

Le poste a souvent été l'objet de quelques manquements, surtout depuis le départ à la retraite de Vertonghen, débouchant sur le retour inattendu de Kana au premier plan.

Anderlecht en discussion avec l'agent d'Abdelmaguid ?

Cet été encore, la direction cherchera à renforcer l'arrière-garde. Hossam Abdelmaguid ferait partie des profils surveillés. L'international égyptien (que les Diables retrouveront donc à la Coupe du Monde) semble prêt à quitter le Zamalek et y entre d'ailleurs dans sa dernière année de contrat. 

Son agent confirme l'intérêt mauve au média égyptien OnzeMasr : "West Bromwich Albion et Anderlecht sont intéressés par Abdelmaguid. Nous avons rencontré des représentants des deux clubs".

D'autres clubs européens comme Porto, Middlesbrough et les Young Boys Berne ont déjà été évoqués comme prétendants potentiels pour le défenseur de 24 ans. Que ce soit dans leur chef ou dans celui du Sporting, aucune offre formelle n'aurait toutefois encore été émise.

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