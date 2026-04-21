Taravel leur a pourtant donné leur chance : les deux premiers départs de l'été sont connus à Anderlecht

Anderlecht pense depuis un bon moment déjà à son mercato estival. Notamment au sort des joueurs prêtés.

Parmi les membres du noyau actuel d'Anderlecht, quatre sont des joueurs prêtés, à savoir Mihajlo Ilić, Moussa Diarra, Mathys Angély et Coba Da Costa. Contrairement à certaines situations frustrantes vécues par le passé, la direction a négocié une option d'achat pour chacun d'entre eux.

Mais de là à dire qu'ils seront encore tous Anderlechtois la saison prochaine, ce serait fameusement s'avancer. Car pour être définitivement acquis, il faut convaincre. Et ce n'est pas encore gagné.

Si les derniers échos sont favorables à un séjour prolongé de Diarra et Angély, on ne peut pas encore en dire autant pour les deux autres. Ils se dirigent d'ailleurs même vers un retour à l'expéditeur.

Da Costa et Ilić ne seront pas achetés

Het Nieuwsblad écrit ainsi que la direction a décidé de ne pas lever l'option de Coba Da Costa et Mihajlo Ilić. Après avoir dû s'adapter à l'intensité des entraînements, Da Costa est monté en puissance et a même été titularisé lors du dernier match à Malines, mais il peine globalement à donner entière satisfaction et retournera ainsi à Getafe cet été.



Même constat pour Mihajlo Ilić. Le défenseur serbe prêté par Bologne n'entrait absolument pas dans les plans de Besnik Hasi ; Jérémy Taravel l'a pourtant titularisé sept fois de suite en fin de phase classique, mais l'a remis sur le banc pour les Playoffs.