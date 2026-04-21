Étincelant face au PSG : plus appelé chez les Diables depuis 2024 mais invité surprise de Rudi Garcia ?

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Photo: © photonews

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Orel Mangala se retrouve à nouveau à un tournant de sa carrière. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a retrouvé sa place dans l'équipe après une longue blessure et montre ce que son profil peut apporter.

Son retour a été semé d’embûches. Une grave blessure au genou l’a écarté des terrains pendant près d’un an, mais il est désormais à nouveau un titulaire régulier à Lyon sous Paulo Fonseca. Sa prestation face au Paris Saint-Germain a confirmé qu’il est de retour au niveau, tant physiquement que mentalement.

Orel Mangala encensé en France

« Ça fait du bien, j’ai dû me battre pour revenir », avait déclaré Mangala plus tôt. Cette faim se voit sur le terrain : interceptions, récupérations et jeu propre font à nouveau de lui un maillon fiable au milieu de terrain.

À Lyon, il est même progressivement considéré comme une pièce importante pour la fin de saison. Son mélange d’impact dans les duels et de technique offrirait, selon le staff, un meilleur équilibre que certains concurrents au sein de l’effectif.

Mais la grande question dépasse Lyon : son retour aura-t-il des conséquences jusque chez les Diables Rouges ? Depuis novembre 2024, Mangala n’a plus été appelé et n’a donc pas encore été réévalué par le sélectionneur Rudi Garcia.

Son profil reste pourtant intéressant. Avec déjà 23 sélections, il a de l’expérience internationale et connaît le rythme de l’équipe nationale. Un avantage qui joue en sa faveur, surtout face à des concurrents moins aguerris.

Le timing, en revanche, est son plus grand ennemi. Avec la Coupe du monde qui se rapproche, la marge pour encore faire ses preuves se réduit. Garcia dispose de peu de temps pour expérimenter, surtout à un poste où la stabilité est essentielle.

Une sélection pour la Coupe du monde, pas une utopie pour Mangala ?

Son récent match de très haut niveau contre le PSG arrive donc au moment idéal. Ce type de prestation peut faire la différence dans un processus de sélection, surtout lorsqu’un sélectionneur cherche l’équilibre entre expérience et forme du moment.

Mais la concurrence au milieu de terrain est dense en sélection. Mangala doit non seulement être en forme, mais aussi prouver qu’il peut enchaîner des performances de haut niveau après ses soucis de blessure.

Tout dépendra donc des prochaines semaines. S’il reste apte et continue à évoluer à ce niveau avec Lyon, une sélection pour la Coupe du monde n’a rien d’utopique. Mais il est loin d’avoir des garanties, et la décision de Garcia sera davantage pragmatique que sentimentale malgré tout l'attrait qu'il porte à sa Ligue natale.

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