Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

Ces derniers jours, plusieurs joueurs de Jupiler Pro League sont courtisés. Certaines équipes ont même plusieurs éléments de notre championnat sur leurs tablettes. Nathan De Cat et Kos Karetsas figurent très haut sur ces tablettes, ce qui est moins surprenant concernant ces talents.

Galatasaray ne fait pas dans le détail, le grand club turc aurait inscrit six gros noms sur sa liste comme renforts possibles pour cet été. Parmi eux, deux noms bien connus de notre Jupiler Pro League sautent immédiatement aux yeux.

Outre Rigg, Ben Ferhat, Yirenkyi et Batrakov, les Turcs penseraient sérieusement à Nathan De Cat et Kos Karetsas, sur la short-list de l'équipe qui a retrouvé les sommets de son championnat ces dernières saisons et veut y rester pour les prochaines années, tout en étant bien plus performant en Europe. Galatasaray Gazetesi évoque même le fait que Dries Mertens, qui a porté les couleur du club turc, aurait également recommandé son compatriote à son ancienne formation.

Nathan De Cat et Kos Karetsas sur la short-list de Galatasaray

C'était un peu clair après le dernier match à domicile d'Anderlecht : Nathan De Cat aurait peut-être fait ses adieux au club. Selon Het Laatste Nieuws, les discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat à Anderlecht sont toujours à l'arrêt, ce qui ne laisse plus vraiment envisager une prolongation.

On se posera donc surtout la question de savoir pour quel montant il partirait, que de savoir s'il quittera Bruxelles. À Anderlecht de trouver un acheteur cet été prêt à mettre l'argent nécessaire sur la table. On rêve d'au moins trente millions d'euros du côté du Sporting , Nathan De Cat est, selon Transfermarkt, actuellement évalué à 25 millions d'euros.

De gros moyens financiers sont requis

C'est également la somme qu'Anderlecht souhaiterait récupérer pour sa pépite. Reste donc à voir si Galatasaray dispose d'assez de puissance financière pour le faire venir, et si oui, le club sera-t-il prêt à mettre ce montant sur la table. Bien sûr, d'autres prétendants sont à l'affût pour De Cat : le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich et Stuttgart ne sont que quelques-unes des équipes qui aimeraient ajouter le Belge à leur effectif.



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Et on peut en dire autant pour Karetsas. Genk ne le laissera pas partir aussi facilement, mais si Galatasaray ne peut ou ne veut pas mettre l'argent nécessaire sur la table, beaucoup d'autres clubs seront ravis de pouvoir l'accueillir. L'été pourrait bien être animé à Anderlecht comme à Genk.