Westerlo s'offre Louvain et revient à hauteur de Genk en Europe Play-Offs

Grâce à un doublé de Nacho Ferri, Westerlo s'impose à Louvain et rejoint Genk en tête des Europe Play-Offs.

Le KVC Westerlo a fait une très bonne opération en s'imposant 0-2 sur la pelouse d'OH Leuven. Grâce à ce succès, Westerlo revient à hauteur du KRC Genk en tête des Europe Play-offs.

L'homme du match, c'est Nacho Ferri. L'attaquant a inscrit un doublé et a fait la différence au bon moment. Il a su profiter des espaces et montrer son efficacité devant les cages.

La première mi-temps n'avait rien d'emballant. Peu d'occasions, peu de rythme et un score de 0-0 assez logique à la pause. Les deux équipes se neutralisaient sans se mettre en danger.

Ferri a débloqué le match

Ferri a ouvert le score à l'heure de jeu et a doublé la mise sept minutes plus tard. Westerlo a fait la différence et a pris le contrôle du match en quelques minutes.



La situation devient compliquée pour OH Leuven. Dernier avec 18 points, le club n'a pas gagné de rencontre en quatre matchs de Play-offs, avec trois défaites et un nul.