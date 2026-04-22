Le Club de Bruges a trouvé sa nouvelle perle rare dans un championnat... surprenant

À quatre points du leader, le Club de Bruges vise le titre en Play-Offs. En parallèle, le club commence à préparer la saison prochaine.

"Le Club de Bruges est connu pour investir dans les jeunes talents et chercher des joueurs partout dans le monde", expliquent les médias slovènes. Et le club a repéré une nouvelle pépite.

Le Club de Bruges s'intéresse à Leo Rimac

Après avoir signé Tian Nai Koren l'été dernier, les Blauw en Zwart s'intéressent à nouveau à un jeune talent venu de Slovénie. Selon Sportklub, Leo Rimac est devenu l'une des cibles prioritaires du club belge.

Le buteur de 19 ans a explosé sous les couleurs de Koper après son départ du Dinamo Zagreb. Cette saison, il a disputé plus de vingt matchs en première division slovène, accumulant plus de 1 800 minutes de jeu.

Rimac brille en Slovénie

Avec 8 buts et 3 passes décisives au compteur, ses performances ne passent pas inaperçues. Ces dernières semaines, il a impressionné les recruteurs belges. Difficile de dire pour le moment si le transfert se concrétisera, mais le jeune est suivi de très près.



Sous contrat jusqu'en juin 2027, sa valeur marchande est estimée à 250 000 euros par Transfermarkt. Le joueur n'est pas perturbé par ces rumeurs et laisse son agent gérer.