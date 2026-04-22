Le milieu d'Anderlecht inquiète : un jeune des Futures prêt à saisir sa chance ?

Le milieu de terrain d'Anderlecht craque. Les Play-offs ont exposé les failles d'un entrejeu incapable de dicter son rythme.

Si vous avez suivi les dernières sorties d'Anderlecht, le constat est toujours le même. Que ce soit face à Bruges, La Gantoise ou Malines, les premières mi-temps ont été inquiétantes. Anderlecht traîne les pieds, subit le rythme et court après le ballon sans peser sur le match.

Un entrejeu sans patron ni créativité

Le mal est profond. Le milieu de terrain n'arrive plus à dicter sa loi : ça manque de qualité pour construire et d'impact physique pour casser les lignes. L'équipe est perdue entre deux identités, incapable de dominer qui que ce soit.

Nathan Saliba essaie de compenser avec son activité et ses courses, mais il est trop souvent seul. Depuis que Nathan De Cat est sur la touche, il n'y a plus de patron pour réclamer le ballon et fixer le rythme.

Et ne comptez plus sur Thorgan Hazard pour ce rôle. Il est utile dans les derniers mètres, mais son travail défensif et son intensité sur 90 minutes ne sont pas suffisants.

Llansana déçoit...

Le cas Enrick Llansana inquiète aussi. Après un bon début de saison, il a baissé de niveau et est parfois dépassé par le rythme. Trop lent dans ses choix, il multiplie les mauvaises décisions. Avec la blessure de Mario Stroeykens, le staff n'a plus le choix et doit bricoler avec Yari Verschaeren.





Anas Tajaouart n’a pas saisi sa chance et ce serait désormais Alexander De Ridder qui se rapprocherait de l'équipe A. Vu le niveau actuel de la concurrence et le profil limité de Mats Rits, le jeune pourrait recevoir sa chance plus tôt que prévu.