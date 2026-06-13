LIVE Coupe du monde 13/6 : les USA commencent fort, l'Angleterre cambriolée
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques
Pour beaucoup de footballeurs belges, participer à une Coupe du monde reste un rêve. Pour Hannes Delcroix, ce rêve devient réalité ce week-end. L’ancien défenseur d’Anderlecht et ex-Diable Rouge sera au départ du Mondial avec Haïti. (Lire la suite)
Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !
L'Angleterre prépare sa Coupe du Monde du côté de Kansas City. Mais les Three Lions y vivent des premiers jours très perturbés, marqué par un cambriolage à l'ampleur assez folle. (Lire la suite)
Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice
Les États-Unis ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde en dominant facilement le Paraguay (victoire 4-1). Tout était déjà dit à la mi-temps. (Lire la suite)
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