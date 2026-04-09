Dieumerci Ndongala quitte son club à cause de salaires impayés, mais ne raccroche pas encore les crampons

Un peu moins de deux ans après son arrivée, Dieumerci Ndongala annonce son départ du club de deuxième division turque de Bandırmaspor en raison de salaires impayés. L'ailier de 34 ans ne raccroche toutefois pas encore les crampons.

Comparé à d'autres, Dieumerci Ndongala n'a pas tellement voyagé depuis son départ de la Belgique et du Racing Genk, en août 2020.

Cédé à l'APOEL Nicosie contre 350.000 €, l'ancien joueur du Standard, du Sporting Charleroi ou encore de La Gantoise a passé cinq saisons dans le championnat de Chypre, qu'il a remporté lors de la saison 2023-2024.

En janvier 2025, Dieumerci Ndongala quittait l'île pour rejoindre la Turquie et le club de Bandırmaspor, alors en deuxième division. Un club dans lequel on retrouve notamment l'ancien Courtraisien Billal Messaoudi et Cédric Hountondji... qui ne semble avoir aucun lien de parenté avec l'attaquant qui avait été prêté au Standard, Andréas.

Dieumerci Ndongala quitte son club turc, mais ne raccroche pas encore

Soit. Quinze mois après son arrivée, Dieumerci Ndongala (34 ans) vient d'annoncer son départ du club turc, ce mercredi soir, sur ses réseaux sociaux. L'ailier et ancien international congolais (2 sélections en 2015) dénonce des salaires impayés.

"J'ai décidé de rompre mon contrat juste à cause d'impayés répétés, mais je vais garder de très bons souvenirs de mon temps au club. J'aimerais remercier le club de Bandırmaspor, les supporters, les coéquipiers, le staff et tous les gens qui travaillent pour le club pour leur soutien et leur professionnalisme. Je vous souhaite tout le meilleur pour le futur. Il est temps de recharger les batteries et de se préparer pour le prochain chapitre", a conclu Dieumerci Ndongala, qui ne semble donc pas encore rassasié du monde du ballon rond.



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