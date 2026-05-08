🎥 Le discours poignant de Jelle Vossen, qui quittera Zulte en fin de saison : "Un sentiment mitigé"

Trois semaines après l'annonce de son départ en fin de saison, Jelle Vossen a laissé un message poignant aux supporters de Zulte Waregem, juste avant la réception de Dender. L'attaquant de 37 ans ne veut garder que les bons souvenirs, mais regrette cette dernière saison avec l'Essevee.

Cet été, Zulte Waregem prendra congé d'au moins cinq joueurs, dont le contrat arrive à échéance et qui ne seront pas prolongés. Il s'agit de Jelle Vossen, Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoît Nyssen et Andres Labie.

L'information a été communiquée officiellement par l'Essevee, qui organisera un petit événement spécial pour permettre à ses supporters de dire au revoir à ces cinq joueurs après la réception de Dender, prévue ce samedi. "Nous disons au revoir à ces joueurs qui ont contribué à façonner notre club ces dernières années, sur et en dehors du terrain", annonçait le club flandrien il y a trois semaines, déjà.

Sur les comptes officiels de Zulte Waregem sur les réseaux sociaux, Jelle Vossen a laissé un message, cette semaine, dans lequel il revient sur son dernier passage contrasté au stade Arc-en-Ciel. L'avant-centre a pris le temps de digérer l'information, mais aurait pu "écrire une lettre entière pour remercier tout le monde".

Les adieux de Jelle Vossen à Zulte Waregem

"C'est un sentiment mitigé, je dois l'avouer. J’ai passé des moments fantastiques ici, mais la dernière saison est une saison que je veux vite oublier. Dans ma carrière, je ne veux me souvenir que des bons moments, et c'est aussi le cas ici à l'Essevee."

"Cette saison était d'autant plus difficile que mes enfants ont pu comprendre ce qu'il se passait. Ils sont mes plus grands supporters, les avoir dans les tribunes m'a procuré une immense satisfaction. Quand les supporters scandent votre nom ? C'est toujours agréable de sentir que les gens apprécient ce que vous faites."





"J'ai vécu toutes les émotions avec ce club. Après la relégation, j'étais profondément déçu, et il y a deux ans, j'ai de nouveau versé des larmes de joie." La suite, on ne la connaît pas encore pour Jelle Vossen, qui pourrait rechercher un club dans lequel il pourrait rejouer un rôle important, tout comme il pourrait ranger les crampons et refermer le chapitre d'une longue carrière, à 37 ans.