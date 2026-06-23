Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

L'avenir de Nathan De Cat pour la saison prochaine n'a toujours pas été fixé du côté d'Anderlecht. Mais Jean Kindermans, de retour à Neerpede comme patron de l'école des jeunes, a son avis sur la question.

La nouvelle, dans l'air depuis quelque temps, a été officialisée ce lundi : Jean Kindermans est de retour à Anderlecht, après un passage à l'Antwerp. Il revient en tant que responsable de l'école des jeunes, une fonction qu'il avait déjà occupée pendant 18 ans lors de son premier passage au RSCA.

Pourrait-il influencer l'avenir de Nathan De Cat que l'on sait courtisé par de nombreux clubs, parmi lesquels le Paris FC ou Hoffenheim ? On ne peut pas l'affirmer, surtout qu'il ne sera pas le décideur principal dans ce dossier.

Mais, on rappellera qu'il avait déjà donné son avis sur la voie à suivre pour le jeune milieu de terrain lors de la remise du Trophée Raymond Goethals.

Gagner un trophée puis partir

Jean Kindermans connaît en effet Nathan De Cat depuis ses débuts à Neerpede et c'est tout naturellement que la mère du joueur le sollicite pour un conseil. "J'étais assis à côté de sa mère lors du Trophée Raymond Goethals", expliquait-il en décembre dernier à Het Laatste Nieuws. Elle m'a demandé ce qu'il devrait faire."

Le nouveau patron de l'école des jeunes d'Anderlecht avait été clair : "Reste au Sporting au moins une saison et demie de plus. Ne pars pas avant d’avoir remporté un trophée. Si on le nomme capitaine la saison prochaine, sa valeur marchande explosera."





Nathan De Cat, qui n'est pas parvenu à soulever la Coupe de Belgique avec son club en mai dernier. Du coup, suivra-t-il ce conseil en restant encore un an de plus et en offrant cette fois un titre tant attendu ? Les supporters "mauves" l'espèrent probablement.