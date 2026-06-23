Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

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Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

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C'est la fin de l'aventure au Cercle de Bruges pour Beni Mpanzu qui s'est engagé avec le FC Dordrecht, pensionnaire de D2 néerlandaise entraîné par un grand nom du football néerlandais passeé par un banc belge : Dirk Kuyt.

Arrivé le dernier jour du mercato hivernal de 2025, Beni Mpanzu espérait sans doute pouvoir percer un jour en Pro League. Ce latéral gauche très offensif arrivait en provenance du Lierse, après avoir commencé à Diegem Sport, en 2e division amateurs.

"Le transfert de Beni était une opportunité intéressante que nous ne pouvions pas laisser passer. L’objectif est qu’il puisse, dans un avenir proche, se développer pour devenir un élément permanent de notre noyau A", affirmait alors à l'époque Rembert Vromant, le directeur technique du Cercle.

Un prêt sans saveur à Hasselt

Sauf que Beni Mpanzu ne portera jamais la tunique de l'équipe première mais seulement celle du Jong Cercle, qui évolue en D1 amateurs. Lors de la première moitié de la saison écoulée, le gaucher réalise d'excellentes performances, trouvant le chemin des filets à 4 reprises. C'est alors que le Sporting Hasselt, qui se trouve dans la même série que le Jong Cercle et qui est candidat à la montée en Challenger Pro League, obtient son prêt.

Mais s'il est rapidement titularisé, Beni Mpanzu ne convainc pas réellement le staff et perd sa place lors des trois dernières journées, alors que les Limbourgeois sont promus dans l'antichambre de l'élite.

Dirk Kuyt, entraîneur de Dordrecht

Consolation pour Beni Mpanzu, une équipe de D2 néerlandaise, le FC Dordrecht, a décidé de le recruter pour la saison prochaine. Le Cercle qui ne comptait plus vraiment sur lui ne l'a donc pas retenu.

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Aux Pays-Bas, Beni Mpanzu sera entraîné par un certain Dirk Kuyt, ancien international néerlandais aux 104 sélections, qui avait entraîné le Beerschot pendant un an et demi en lui offrant une montée en Pro League, suivi d'une relégation la saison suivante. 

La saison écoulée, le FC Dordrecht n'a terminé qu'à la 10e place en division 2 néerlandaise.

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