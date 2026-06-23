Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Le Sporting de Charleroi serait tout près de s'attacher les services d'un joueur ivoirien, évoluant en D2 suédoise, pour un montant de 300.000 euros.

Alors que le staff carolo est désormais connu avec la confirmation comme T1 de Mario Kohnen et l'arrivée de Mickaël Seoudi comme adjoint, les "Zèbres" peuvent avancer sur le recrutement.

Et selon Sacha Tavolieri, le Sporting serait tout proche de s'attacher les services d'un ailier gauche ivoirien évoluant à Varbergs, pensionnaire de D2 suédoise. Ou du moins, qui y est prêté.

Formé à l'ASEC Mimomas en Côte d'Ivoire, club d'où sont sortis, les Yaya et Kolo Touré, Aruna Dindane ou Gervinho pour ne citer qu'eux, Severin Nioule s'envole, fin 2023, en direction de la Suède, pour poser ses valises à Häcken.

Il n'y deviendra un joueur régulier que lors de la saison 2025 où il apparaît à 23 reprises en championnat et marque deux buts.

Tombeur d'Anderlecht en Europa League

Mais, c'est surtout l'été dernier que les suiveurs du football belge ont fait sa connaissance. Lors des tours préliminaires de l'Europa League, Anderlecht doit affronter Häcken et Nioule est titulaire lors des deux rencontres. Avec la désillusion qu'on connaît pour les "Mauves", sortis sans gloire aux tirs au but par une équipe qui végétait alors dans le ventre mou de son championnat.





Avec l'arrivée de renforts dans le secteur offensif d'Häcken, l'Ivoirien n'avait plus droit à beaucoup de temps de jeu et a été prêté, au printemps, à Varbergs, club de D2 suédoise. L'occasion pour lui d'engranger des minutes et de retrouver de la confiance puisqu'il en est à quatre roses plantées en 12 matchs.

Mais cet intermède pourrait être de courte durée puisque Charleroi a perçu une opportunité de transfert. Les Carolos devraient donc, selon Sacha Tavolieri, s'acquitter d'une somme de 300.000 euros pour racheter un joueur encore engagé avec Häcken jusqu'à fin novembre 2027. Un contrat de trois l'attendrait dans le Pays noir.