Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge
Photo: © photonews

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Limogé du Sporting d'Anderlecht il y a quatre mois, Olivier Renard est pressenti du côté d'Al-Shabab, treizième du championnat saoudien la saison dernière. Le club dans lequel évoluent Yannick Carrasco, mais aussi l'ancien Anderlechtois Wesley Hoedt.

Nommé au mois d'octobre 2024, Olivier Renard a été limogé de son poste de directeur sportif du Sporting d'Anderlecht en février, au milieu d'une saison une nouvelle fois délicate pour les Mauves et après un mercato hivernal qui n'avait pas apporté entière satisfaction.

Quatre mois plus tard, le natif de Haine-Saint-Pierre serait sur le point de retrouver un nouveau défi. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Olivier Renard serait le favori pour rejoindre le club d'Al-Shabab, en Arabie Saoudite.

Treizième du championnat la saison dernière, le sextuple champion saoudien veut revenir parmi les meilleures équipes du pays et compterait donc sur l'arrivée et les connaissances d'Olivier Renard pour y parvenir.

Olivier Renard pressenti à Al-Shabab, en Arabie Saoudite

L'ancien directeur sportif de Malines (2013-2016), du Standard (2016-2018) et donc du Sporting d'Anderlecht rejoindrait donc le club où Yannick Carrasco vient de prolonger son contrat, et où l'ancien Anderlechtois Wesley Hoedt évolue depuis 2024.


Avec un carnet d'adresses majoritairement européen, voire belge, Olivier Renard pourrait donc aller chercher l'un ou l'autre compatriote pour ramener Al-Shabab sur le devant de la scène. Mais attendons, pour cela, que son arrivée en Arabie Saoudite soit officiellement confirmée.

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