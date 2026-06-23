Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"
Photo: © photonews
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C’est officiel, Vitor Bruno est le nouvel entraîneur du RSC Anderlecht. Le Portugais a été présenté par le directeur sportif Antoine Sibierski, qui espère avoir ramené un mentor capable de permettre au club bruxellois de retrouver sa place au sommet du football belge.

L'information est officielle depuis ce mardi soir : Vítor Bruno est le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Le Portugais succède à Jeremy Taravel après un an et demi sans club et son licenciement du FC Porto.

L'ancien entraîneur adjoint avait succédé à son T1, Sérgio Conceição, mais n'avait tenu que cinq mois à la tête des Dragons avant de subir le même sort. Du côté d'Anderlecht, il a signé un contrat de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2028, pour ce qui sera sa deuxième expérience en tant qu'entraîneur principal.

Vítor Bruno n'arrive pas seul au Lotto Park, puisqu'il a pris dans ses valises quatre collaborateurs : ses adjoints Vítor Gouveia et Nuno Piloto, qui seront épaulés par Jeremy Taravel, ainsi que Pedro Oliveira (préparateur physique) et Luís Ferreira (entraîneur des gardiens). Les précédents adjoints Naïm Aarab et Andreas Patz quittent le club. Arnaud Djoum intégrera quant à lui le staff des U18.

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht

Dans le communiqué du RSCA, le directeur sportif Antoine Sibierski s'est exprimé sur la nomination de Vítor Bruno. "Nous avons mené un processus très rigoureux afin de nommer l’entraîneur principal et le staff les mieux adaptés aux ambitions du club."

"En nommant Vítor Bruno, le RSCA choisit un entraîneur principal qui prône un football moderne, attractif et dominant. Il est également réputé pour son approche exigeante, sa mentalité de gagnant et son éthique de travail."

"À part le portugais, Vítor parle aussi anglais, français et espagnol. Son vécu dans un club de haut standing européen a également été pris en considération. De plus, il accorde une grande attention au développement des jeunes talents au sein du centre de formation", a conclu Antoine Sibierski.

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