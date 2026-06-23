Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Loïc Woos Muzamel Rahmat
Loïc Woos et Muzamel Rahmat
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Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara
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Le Sporting de Charleroi aimerait enregistrer l’arrivée d’Isaac Cissé. Les Carolos voient en lui le remplaçant d’Étienne Camara.

Loïc Woos

Charleroi active la piste Isaac Cissé

La rumeur Isaac Cissé prend de l’ampleur à Charleroi. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, les Zèbres seraient en discussions avec la direction des Golden Arrows, club de première division sud-africaine. Le médian défensif ivoirien de 19 ans pourrait devenir le remplaçant d’Étienne Camara, parti au Panathinaikos.

Il a porté à deux reprises les couleurs de l’équipe nationale espoirs ivoirienne et est évalué à 250.000 € sur le site de référence Transfermarkt. Les premiers rapports évoquaient une indemnité de 500.000 €, qui n’a pas encore été confirmée puisque le transfert n’est pas encore bouclé et que les négociations se poursuivent. Mais il s’agirait, en tout cas, d’une recrue à moindre prix pour les Zèbres.

Le Sporting de Charleroi enregistre l'arrivée d'Isaac Cissé. Les Carolos auraient déboursé un montant supérieur à la valeur actuelle du milieu ivoirien.

Selon le site Africafoot, le Sporting de Charleroi serait parvenu à un accord pour l'arrivée d'Isaac Cissé. Le jeune Ivoirien est considéré comme l'un des grands talents du championnat sud-africain et figurait depuis un certain temps sur plusieurs listes de scouting.

Cissé évolue à Golden Arrows, en Afrique du Sud, où il s'est fait remarquer comme milieu défensif. Il allie volume de course et présence physique à 19 ans et a attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers malgré son jeune âge. Africafoot le décrit même comme une pépite ivoirienne.

Cinq fois sa valeur marchande

D'après les données, la valeur marchande de Cissé serait d'environ 100.000 euros. Charleroi aurait accepté de débourser un montant cinq fois supérieur. Aucun chiffre officiel n'a été confirmé, mais l'écart avec sa valeur estimée saute aux yeux.

De la concurrence pour les Zèbres

Le Sporting de Charleroi n'était pas seul sur le dossier. Le Club de Bruges, Al Ahly et les Kaizer Chiefs suivaient de près le jeune milieu ivoirien. Charleroi peut considérer cette opération comme une belle réussite. Ces dernières années, le club mise sur de jeunes talents à fort potentiel de revente.

L'Ivoirien est passé par SO Armée dans son pays avant de poursuivre sa progression à Golden Arrows. Avec ce transfert en Belgique, il franchit une étape importante vers le football européen.

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