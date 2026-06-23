"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

Nouveau départ au RFC Liège, où Lucca Lucker a annoncé relever un nouveau défi sur ses réseaux sociaux. Le prochain club de l'arrière gauche de 25 ans, arrivé du Cercle de Bruges en 2023, n'est pas encore connu.

Dans le sens des départs, le début du mercato estival est animé au RFC Liège. Après Jordan Bustin et Abian Arslan, qui rejoignent tous les deux le Beerschot, Lucca Lucker a également annoncé son départ du club Sang & Marine, trois saisons après son arrivée.

"Après trois magnifiques années, le moment est venu pour moi de dire au revoir au RFC Liège et de relever un nouveau défi", a déclaré le défenseur latéral de 25 ans sur ses réseaux sociaux.

"Je tiens à remercier chaleureusement le club pour la confiance accordée, les opportunités offertes et tous les moments inoubliables vécus sous ces couleurs. Merci à mes coéquipiers, aux entraîneurs, au staff et à toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre pour leur soutien et leur engagement au quotidien."

Lucca Lucker annonce aussi son départ du RFC Liège

Arrivé du Cercle de Bruges en septembre 2023, Lucca Lucker aura disputé 67 matchs officiels avec le RFC Liège (deux buts, deux passes décisives). "Un immense merci également à nos supporters. Votre passion, votre fidélité et votre soutien, dans les bons comme dans les moments plus difficiles, ont toujours été une source de motivation. Porter ce maillot et défendre ces couleurs devant vous a été un véritable honneur.

"Même si une nouvelle aventure m’attend aujourd’hui, les couleurs du RFC Liège resteront à jamais gravées dans mon cœur. Je garderai précieusement tous les souvenirs, les émotions et les expériences vécues au sein de cette grande famille. Merci pour tout et à bientôt", a conclu Lucca Lucker.





Si son nouveau club n'est pas encore connu, Lucca Lucker était en fin de contrat à Rocourt et ne rapportera donc aucune indemnité au Matricule 4. À Liège, les prêts de Martin Wasinski et de Frédéric Soelle Soelle sont terminés, tandis qu'Afonso N'Salambi, capitaine du SL16 FC, est devenu la première recrue de la saison 2026-2027.