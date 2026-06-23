📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

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📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge
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Le successeur de Felice Mazzù sur le banc d'OHL est connu: il s'agit de Timmy Simons. L’ancien "Diable Rouge" a paraphé un contrat de deux saisons et aura pour mission d’amener les Louvanistes à un niveau supérieur.

Sur les prés, Timmy Simons s’est imposé comme l’un des milieux de terrain belges les plus respectés de sa génération. Il a débuté sa carrière professionnel au KFC Diest, avant de passer par Lommel, où il s’est révélé aux yeux des observateurs du football belge.

Mais c'est au Club de Bruges qu'il a écrit les plus belles pages de sa longue carrière. Entre 2000 et 2005, il en a été le capitaine et s’est affirmé comme l’un des meilleurs milieux défensifs du royaume. Sous les couleurs des "Blauw en Zwart", il a remporté plusieurs titres de champion, des Coupes et des Supercoupes.

En 2005, il s'offre un défi à l'étranger du côté du PSV Eindhoven. Un passage réussi puisqu'il s'offrira quatre titres de champion des Pays-Bas. Après huit saisons là-bas, il revient au Club Bruges, en 2013.

En 2018, il termine une carrière lors de laquelle il aura été sélectionné à 94 reprises avec les "Diables rouges". Il a participé à la Coupe du monde 2002, où il était titulaire lors du fameux 1/8e de finale perdu contre le Brésil, ainsi qu’aux Jeux olympiques de 2008.

La lourde succession de Dury

Timmy Simons a commencé sa reconversion comme entraîneur adjoint au Club Bruges, avant de prendre en charge les équipes nationales de jeunes de la Belgique, où il a accompagné plusieurs générations et poursuivi son évolution comme entraîneur.

Le , Timmy Simons devient le nouvel adjoint de Francky Dury à Zulte-Waregem au quel il succèdera un an plus tard. Lorsqu'il commence sa mission, l'"Essevee" ne pointe qu'à la 17e place. Il le sauvera en terminant finalement 16e. 

Ce maintien ne suffit cependant pas à la direction qui préfère le démettre de ses fonctions pour le remplacer par Mbaye Leye.

Révélé à Dender

Après cet échec à Zulte Waregem, il décide de rebondir à l'étage inférieur, à Dender. Il y impressionne les observateurs en mettant en place un jeu structuré et une vision claire. Sous sa direction, Denderdevient l’une des équipes les plus compétitives de la Challenger Pro League et sera promue parmi l'élite en mai 2024.

Mais ce n'est pas au sein du club qu'il a fait monter que Simons connaîtra sa première expérience sur un banc de Pro League. Westerlo tente le coup pour la saison 2024-2025, mais l'expérience n'est pas une totale réussite.

Donner une autre dimension à  OHL

OHL voit en Timmy Simons l’homme idéal pour franchir une nouveau palier. Le club estime que son expérience de joueur et d’entraîneur correspond parfaitement à ses ambitions.

Timmy Simons, qui a signé un contrat de deux saisons, dirigera son premier entraînement lundi. 

"L’approche de Timmy Simons en tant qu’entraîneur en Belgique est très reconnaissable pour ceux qui l’ont connu comme joueur : discipline, structure et intensité. Ses équipes se caractérisent par une forte organisation, une volonté de jouer un football dominant et un état d’esprit de vainqueur", peut-on lire sur le site d’OHL.

 

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