Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

Recrue estivale numéro 4 pour la RAAL La Louvière d'Edward Still, qui vient d'annoncer l'arrivée de Quentin Benaets, passé par les équipes de jeunes puis intégré au noyau A du Sporting Charleroi, qui n'a pas été conservé pour la saison prochaine.

Sous la houlette d’Edward Still, la RAAL La Louvière tentera de s’éloigner rapidement de la bataille pour éviter la relégation la saison prochaine. Les Loups savent qu’ils doivent pour cela se renforcer, surtout compte tenu des départs de Maxence Maisonneuve, d’Owen Maës, de Jerry Afriyie ou encore de Pape Moussa Fall, et viennent d’annoncer leur quatrième recrue estivale.

Après le défenseur central Siad Gourville, le milieu droit Matyas Kovacs et l’avant-centre Elias Filet, qui était également pisté par le Racing Genk, la RAAL La Louvière s’offre Quentin Benaets, un ailier droit de 22 ans.

Passé par le Standard de Liège (jusqu’en 2016), le Stade Waremmien (2016-2017) et l’ES Wanze/Bas-Oha (2017-2019), Quentin Benaets avait ensuite rejoint le centre de formation du Sporting Charleroi, où il avait été intégré au noyau A la saison dernière.

Pas conservé par le Sporting Charleroi, Quentin Benaets rebondit à la RAAL La Louvière

Un passage dans le monde professionnel qui n’avait pas été synonyme de véritable révélation pour Quentin Benaets, qui n’a eu droit qu’à trois petites montées au jeu avec l’équipe première, pour dix-sept minutes au total.

Arrivé en fin de contrat ce 30 juin 2026, Quentin Benaets a quitté librement le Sporting Charleroi puisque l’option pour une année supplémentaire dans son contrat n’avait pas été levée. Il devient donc la quatrième recrue estivale des Loups et espérera évidemment connaître sa première titularisation en Jupiler Pro League la saison prochaine.



