Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"
Photo: © photonews
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Au lendemain du match nul contre l'Iran, c'était "damage control" en conférence de presse : Youri Tielemans, le capitaine, s'est présenté face à la presse, de retour à Seattle.

Ce n'est pas que Youri Tielemans est un "mauvais" client à l'interview : éloquent et agréable, il est tout à fait capable de livrer des réponses intéressantes... quand le contexte le permet. Un lendemain de prestation médiocre et alors que toute la presse allume les Diables comme le sélectionneur ? La formation "made in Neerpede" - soit une communication lisse et pavée de clichés - reprend le dessus.

Pas de surprise, donc, quand le capitaine des Diables Rouges a mis du "calme dans la baraque", comme disait Raymond Goethals, ce lundi à Seattle. "Nous avons tourné le bouton et sommes 100% focus afin de passer au prochain tour. Non, nous n'avons toujours pas gagné de matchs, mais nous n'avons pas perdu non plus et nous savons quoi faire", affirme Tielemans. 

La confiance n'aurait donc, à l'en croire, pas déserté le groupe. "Nous sommes pleins de confiance... mais aussi d'humilité. Nous travaillons dur pour atteindre l'objectif, qui est de passer au prochain tour", continue Youri Tielemans, qui veut aussi relativiser les critiques au sujet du match contre l'Iran. "Nous avons eu les occasions pour marquer au moins un ou deux buts, mais leur gardien a fait de beaux arrêts".

Tielemans relativise la situation des Diables Rouges 

Les critiques se sont abattues sur les cadres du noyau, à savoir De Bruyne, Meunier mais aussi lui-même. "C'est logique qu'on regarde vers les joueurs expérimentés dans ce genre de situation, mais il faut gérer ça de manière collective", estime Youri Tielemans. "Les critiques m'importent peu. Je déteste pointer un joueur du doigt, si on ne gagne pas, c'est à cause de l'équipe, pas d'un ou deux joueurs".

Avant le dernier match de poules, le capitaine a donc tenu à remettre l'église au milieu du village. "Il y a beaucoup d'émotions autour d'une Coupe du Monde, on le sait. Mais si nous gagnons, nous serons qualifiés, et tout ira bien. Il faut y penser aussi. Je ne dis pas que c'était bon, mais il faut aborder le dernier match de manière positive", pointe Tielemans.

"Tout le monde s'attendait peut-être à ce qu'on gagne tous nos matchs 5-0 et qu'on finisse facilement premiers de notre groupe. Mais ce n'est pas comme ça que le football fonctionne actuellement", conclut-il enfin. "Tous les adversaires ont leurs qualités, analysent leurs adversaires et savent défendre. Ce sera à nous de trouver la solution et ce qui compte, c'est de se qualifier". 

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