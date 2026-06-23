Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

Analyste vidéo de Courtrai, Gregory De Grauwe est le responsable des phases arrêtées du Ghana pour cette Coupe du monde 2026. Notre compatriote espère créer la surprise, cette nuit, contre l’Angleterre.

Pas passé par une carrière de joueur professionnel, Gregory De Grauwe a acquis son expérience dans divers clubs belges, en qualité de scout de jeunes à Lokeren, d’entraîneur du TK Meldert et d’entraîneur adjoint du KAV Dendermonde et du HO Kalken.

Passé également par le Beerschot, Saint-Trond et Zulte Waregem, il occupe depuis 2023 le poste d’analyste vidéo de Courtrai. C’est cependant cet été, en pleine entre-saison en Belgique, que Gregory De Grauwe vit son rêve, puisqu’il participe à la Coupe du monde 2026 avec le Ghana.

Une place qu’il a trouvée grâce à Desmond Ofei, qu’il a connu à Lokeren et qui est aujourd’hui l’adjoint du sélectionneur Carlos Queiroz chez les Black Stars. "Je n’ai pas hésité une seconde. Je suis super fier de pouvoir vivre cela. Il y a cinq ans, je n’aurais jamais osé en rêver. Et maintenant, je suis tout simplement à une Coupe du monde. Cela reste particulier", a-t-il déclaré dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut surprendre l’Angleterre

Notre compatriote évolue en qualité de responsable des phases arrêtées dans le staff du Ghana. "Suis-je l’arme secrète ? Certainement pas. C’est le travail de tout le staff. Je fais mon analyse et je discute avec le coach des opportunités que nous voyons, mais au final, c’est lui qui prend les décisions", a-t-il confié.

Avec la sélection africaine, Gregory De Grauwe tentera donc de créer la surprise en venant à bout de l’Angleterre, cette nuit. Après la Coupe du monde, il sera de retour à Courtrai, promu en Jupiler Pro League.





"Offensivement comme défensivement, je prendrai entièrement en charge les phases arrêtées la saison prochaine. Un analyste vidéo supplémentaire arrivera également, ce qui me permettra de m’y consacrer encore davantage", a-t-il conclu.