Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le début de Coupe du monde n'a pas été celui espéré pour les Diables Rouges. Dans un match à quitte ou double contre la Nouvelle-Zélande où il faudra faire sauter le verrou le plus rapidement possible, un homme semble indispensable : Hans Vanaken, que l'on n'a pratiquement pas encore vu.

Voir Hans Vanaken s’asseoir devant la presse deux jours avant un match à quitte ou double pour la suite d'une Coupe du monde ? Ce n’est pas un hasard. La presse belge avait demandé que les principales têtes d’affiche soient disponibles plus tôt dans la semaine, parce que le matchday -1 est traditionnellement envahi par les médias internationaux, souvent à la recherche d’autres récits. Dans ce contexte, on n’envoie pas un joueur appelé à rester 90 minutes sur le banc. On envoie quelqu’un qui aura un rôle. Un rôle important.

Hans Vanaken peut créer et se trouve toujours au bon endroit

Et honnêtement ? Ce serait totalement logique. Car si la Belgique a besoin d’une chose contre la Nouvelle-Zélande, ce n’est pas de force de travail supplémentaire ni d’un joueur en plus qui se contente de rester sagement entre les lignes. Il faut quelqu’un capable de provoquer. Quelqu’un qui voit les espaces avant même qu’ils n’existent.

Donc Vanaken. Quand un match doit absolument être gagné, beaucoup pensent automatiquement à plus de vitesse, plus de profondeur et plus d’actions individuelles. Mais face à une équipe qui devrait défendre bas, la décision se fait souvent ailleurs : entre les lignes.

La connexion avec De Bruyne s’est créée naturellement

C’est précisément là que réside la grande force de Hans Vanaken. Ce n’est pas un joueur qui doit toucher vingt ballons par phase pour peser. Par moments, il semble même avoir disparu du match. Et puis, soudain, il est au bon endroit. Toujours au bon endroit.

Ce n’est pas un hasard. Il sent où les espaces vont apparaître. Il a cette capacité de partir une seconde plus tôt que son adversaire. Pas grâce à l’explosivité, mais grâce à la lecture du jeu. Et contre des blocs compacts, cela vaut parfois bien plus.

De plus, il y a un autre élément dont la Belgique peut profiter : sa connexion avec Kevin De Bruyne. Les moments où les deux ont été alignés ensemble ont été limités, mais il y avait souvent quelque chose de naturel. De Bruyne cherche le mouvement. Vanaken comprend le mouvement. De Bruyne pense en avance. Vanaken pense avec lui. Mettez Tielemans derrière eux comme milieu défensif, et ça peut fonctionner.

Vanaken représente aussi un danger

Ce sont des combinaisons qu’on ne retrouve pas toujours dans les statistiques. Et on oublie encore une chose : Vanaken n’est pas un meneur de jeu classique qui ne fait que créer pour les autres. Il est lui-même une menace devant le but. Il infiltre très bien. Il surgit dans la surface à des moments où les défenseurs l’ont perdu. Et dans le jeu aérien, il reste une arme énorme.

Car imaginons que la Belgique doive balancer dans les vingt dernières minutes. Que les espaces se réduisent et que la nervosité monte. Alors, chaque opportunité de centre devient cruciale.

Dans ce cas, on préfère avoir Vanaken dans la surface plutôt que quelqu’un qui ne fait que circuler entre les lignes. Dans un match à quitte ou double, Rudi Garcia n’a pas besoin de prudence. Pas de joueurs qui contrôlent et qui temporisent. Il a besoin de joueurs capables de faire sauter le verrou.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
FC Bruges
Belgique
Hans Vanaken

Plus de news

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Romero - Van Hoorenbeeck

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Romero - Van Hoorenbeeck

22:20
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
LIVE Coupe du monde 23/06 : Didier Deschamps sera absent pour France - Norvège

LIVE Coupe du monde 23/06 : Didier Deschamps sera absent pour France - Norvège

22:00
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2
C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

11:40
Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

11:20
Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

11:00
Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

10:30
Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

05:00
Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

10:10
1
La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

09:10
Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

08:40
Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

07:20
Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

07:00
1
"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

07:40
"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

22:30
"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

22/06
Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

22/06
Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

22/06
3
"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

22/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved