Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

Lionel Messi et Kylian Mbappé entrent encore un peu plus dans l'histoire de la Coupe du monde, France - Irak interrompu pendant plus de deux heures, l'ancien Carolo Nadhir Benbouali relance l'Algérie : voici le résumé de la nuit au Mondial.

Il s'en est passé, des choses, cette nuit à la Coupe du monde 2026. Une nuit qui avait connu, en préambule, la victoire de l'Argentine face à l'Autriche grâce au doublé de Lionel Messi, devenu, seul, le meilleur buteur de l'histoire du Mondial avec 18 réalisations, malgré un penalty raté dans les dix premières minutes.

Cette rencontre était suivie, à 23h00 (en Belgique), du coup d'envoi de la deuxième rencontre de l'Equipe de France, face à l'Irak. Une partie où Kylian Mbappé a trouvé l'ouverture dès la fin du premier quart d'heure, d'une frappe lointaine touchée, mais pas écartée par le gardien Ahmed Basil.

France - Irak interrompu pendant plus de deux heures

Peu avant la pause, un orage et de fortes chutes de pluie ont commencé à frapper le Lumen Financial Field de Philadelphie. Français et Irakiens sont rentrés aux vestiaires après 45 minutes, et ne sont revenus que... deux heures et douze minutes plus tard, tous les supporters ayant été évacués avant de pouvoir retrouver leur place.

La France a continué son petit bonhomme de chemin après cette longue interruption et s'est imposée 3-0, avec un but d'Ousmane Dembélé et un doublé de Kylian Mbappé, qui a égalé Miroslav Klose avec seize buts en Coupe du monde. Avec six points, les Bleus sont qualifiés et termineront à la première... ou à la deuxième place de leur groupe.

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Erling Haaland envoie la Norvège en 1/16es

Car dans la foulée de cette rencontre, la Norvège a elle aussi décroché sa deuxième victoire du tournoi, face au Sénégal. Marcus Pedersen a inscrit le seul but de la première période, avant deux doublés en seconde, pour Erling Haaland et Ismaïla Sarr. 3-2, donc, pour les Vikings, qui sont eux aussi qualifiés pour les 1/16es de finale de cette Coupe du monde et qui disputeront la première place à l'Equipe de France dans quelques jours.





Pour les plus courageux, la dernière rencontre de la nuit débutait, en Belgique, à 05h00 du matin entre la Jordanie et l'Algérie, qui figurent dans le groupe de l'Argentine et de l'Autriche. La Jordanie a ouvert le score à la demi-heure de jeu via Nizar Al Rashdan, avant le but de l'ancien du Sporting Charleroi Nadhir Benbouali pour égaliser... puis d'Amine Gouiri pour offrir la victoire aux Fennecs à dix minutes du terme.

L'ex-Carolo Nadhir Benbouali relance l'Algérie, qui bat la Jordanie

Un but vérifié par le responsable VAR de cette rencontre, un certain Bram Van Driessche, qui a finalement décidé d'accorder ce deuxième but de l'Algérie, qui remporte donc son premier match du tournoi et qui revient à la hauteur de l'Autriche avant que les deux équipes ne s'affrontent, dimanche, dans ce qui sera clairement le match pour la deuxième place.

Battue à deux reprises, la Jordanie ne peut plus terminer ailleurs qu'à la quatrième place, malgré son score de 1-1 contre l'Autriche à un quart d'heure du terme (3-1, score final) et son ouverture du score vaine cette nuit face à l'Algérie. Le pays, 63e au classement FIFA, jouera donc pour décrocher un premier point en Coupe du monde face à l'Argentine.