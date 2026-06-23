C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été
Photo: © photonews
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L’Antwerp a déjà bien lancé son mercato et a déjà bouclé sa troisième recrue. Un début de mercato durant lequel les Anversois se montrent particulièrement actifs en Équateur et au Japon.

Loïc Woos

Koki Ando officialisé par l’Antwerp

Après Carlos Mejia (ailier équatorien de 18 ans) et Luis Narh (avant-centre ghanéen de 18 ans), l’Antwerp vient d’officialiser sa troisième recrue estivale : Koki Ando, un milieu de terrain japonais lui aussi âgé de 18 ans.

"Koki (18 ans) est un ailier japonais droitier qui arrive en provenance du Mito HollyHock, club évoluant en J.League japonaise (la première division, ndlr). Lors de ses deux premiers matchs de la saison, il a immédiatement inscrit deux buts spectaculaires à la suite de dribbles. Il rejoint désormais 'The Great Old'. Koki a signé un contrat de quatre ans au Bosuil", écrit le Matricule 1 dans son communiqué.

L’Antwerp a déjà bien lancé son mercato et pourrait prochainement boucler sa troisième recrue. Un début de mercato durant lequel les Anversois se montrent particulièrement actifs en Équateur et au Japon.

L’Antwerp vient de vivre une saison catastrophique, ponctuée par une cinquième place dans les Europe Play-Offs et donc une onzième place finale. Le Great Old doit se réinventer et prévoit une grande reconstruction cet été.

Les départs de Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Dennis Praet, Mauricio Benitez ou encore Kobe Corbanie sont déjà connus, tandis que les Anversois ont déjà enregistré leurs deux premières recrues, avec les Équatoriens David Fricio Caicedo (défenseur central) et Carlos Daniel Mejia (ailier).

Des transferts abordables, donc, pour le Matricule 1, qui traverse une grosse période de troubles sur le plan financier. C’est également dans ce cadre que s’inscrit la troisième recrue de l’Antwerp, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad : Koki Ando, un ailier japonais de 18 ans évoluant à Mito HollyHock, club de première division locale.

L’Antwerp s’active... en Équateur et au Japon

Sous contrat jusqu’en 2029, le jeune joueur serait courtisé par l’Antwerp depuis plusieurs mois, et un accord pourrait tomber d’ici peu. Autour d’une indemnité faible, c’est certain, Koki Ando étant évalué à 300.000 € sur le site de référence Transfermarkt.

Il deviendrait le troisième joueur japonais du noyau anversois après Brandon Nozawa et Yuto Tsunashima. Het Nieuwsblad précise également que les négociations pour la venue d’un troisième Équatorien, l’attaquant Snayder Porozo, sont toujours en cours.

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