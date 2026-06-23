Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

Qualifiée pour les seizièmes de finale, l'Argentine de Lionel Messi fait parler pour plusieurs décisions arbitrales qui suscitent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L'Argentine trace sa route dans cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce lundi soir, l'Albiceleste a validé son billet pour les seizièmes de finale en surclassant l'Autriche 2-0. Une victoire nette sur le papier, portée par l'inévitable Lionel Messi. Déjà auteur d'un triplé face à l'Algérie, la star argentine a remis ça avec un doublé décisif. Il est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. L'Argentine est assurée de terminer à la première place de son groupe avant même la dernière journée.

Un carton rouge oublié lors de la première journée face à l'Algérie ?

Mais derrière la fête et les sourires, beaucoup de supporters crient au favoritisme et ne comprennent pas les décisions des arbitres. La semaine dernière, Messi a fait une grosse faute en écrasant son pied sur le mollet de l'Algérien Mandi. Tout le monde s'attendait à un carton rouge, mais l'arbitre et la vidéo n'ont rien fait. Pas de carton, aucune intervention de la VAR. Les images de cette action ont fait le tour des réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont dénoncé une décision incompréhensible.

Grosse semelle de Messi sur le mollet de l’algérien … même pas un jaune !! 🤷🏻‍♂️ #ARGALG



C'était rouge pour vous ou pas ?



P.S. J'ai vu un sud africain se prendre un rouge vs le Mexique pour beaucoup moins que ça !! pic.twitter.com/dhOEvZ4HG0 — PSG WORLD NATION (@PSG_WorldNation) June 17, 2026

Lautaro Martinez s'en sort très très bien

Le scénario s'est malheureusement répété face aux Autrichiens. Cette fois, c'est Lautaro Martinez qui s'est illustré avec une faute sur la cheville de Konrad Laimer. Résultat ? Toujours rien. Pire encore, lorsque le milieu de terrain du Bayern Munich est allé se plaindre légitimement auprès de l'arbitre, ce dernier l'a tout snobé, l'accusant de simuler et d'en rajouter. Une attitude qui agace de plus en plus les observateurs neutres de la compétition. Là aussi, beaucoup estiment que la VAR aurait au minimum dû inviter l'arbitre à revoir les images.

Les Néerlandais n'ont pas oublié ce match

Cette accumulation de petites faveurs ravive de vieux démons et renforce le sentiment d'une certaine indulgence envers l'Argentine. Beaucoup rappellent les penalties très généreux accordés à l'Argentine lors de son sacre au Qatar en 2022. Le fameux quart de finale contre les Pays-Bas revient aussi en boucle, là où Messi avait touché le ballon de la main sans écoper d'un second carton jaune synonyme de rouge. Ces décisions finissent par créer un sentiment d'injustice, même si elles ne remettent pas en cause les qualités de cette équipe argentine.

Un Argentine-Belgique en 1/8 de finale de la Coupe du monde ?

Si la Belgique termine deuxième de son groupe, elle affrontera l'Australie en seizièmes de finale. En cas de qualification, un duel contre l'Argentine de Lionel Messi l'attendrait en huitièmes. Un parcours qui s'annonce bien plus compliqué qu'en terminant première ou troisième du groupe.

Alors, est-ce que les arbitres protègent l'Argentine et ses stars ? Donnez-nous votre avis dans l'espace commentaire du site ! Quoi qu'il en soit, les champions du monde continuent leur chemin et sont les grands favoris de la compétition.