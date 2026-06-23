Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Défenseur belge de 27 ans, Alec Van Hoorenbeeck quitte Twente pour le Hajduk Split. L'ancien du Beerschot et de Malines va retrouver l'Europa League, via les tours préliminaires, qu'il a connus avec Twente.

Passé par les centres de formation du Beerschot et de Malines, Alec Van Hoorenbeeck a intégré l'équipe première du KaVé, mais n'a pas percé. Prêté à Heist, Helmond Sport puis Twente, il avait été cédé définitivement au club néerlandais en juillet 2024, contre 600.000 €.

Quarante-sept matchs officiels plus tard avec l'équipe de Twente, le défenseur central de 27 ans a été prêté à Almelo la saison dernière, où il a disputé vingt-quatre rencontres pour 70 % du temps de jeu total.

Auteur d'une bonne saison, le natif de Mortsel, en région anversoise, a su se mettre en valeur alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2027 à Twente, qui préférerait donc le céder pour de bon cet été afin de récupérer une indemnité.

Un défenseur belge au Hajduk Split

Cela sera le cas, selon les informations de nos confrères néerlandais de Voetbal International et néerlandophones de Het Nieuwsblad. Alec Van Hoorenbeeck serait en partance pour le Hajduk Split, deuxième du championnat de Croatie derrière le Dinamo Zagreb.



Un club qui s'apprête donc à disputer les tours préliminaires de l'Europa League. Une scène qu'Alec Van Hoorenbeeck a connue avec le FC Twente en 2024, et qu'il aimerait évidemment retrouver.