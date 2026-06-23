Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Défenseur belge de 27 ans, Alec Van Hoorenbeeck quitte Twente pour le Hajduk Split. L'ancien du Beerschot et de Malines va retrouver l'Europa League, via les tours préliminaires, qu'il a connus avec Twente.

Passé par les centres de formation du Beerschot et de Malines, Alec Van Hoorenbeeck a intégré l'équipe première du KaVé, mais n'a pas percé. Prêté à Heist, Helmond Sport puis Twente, il avait été cédé définitivement au club néerlandais en juillet 2024, contre 600.000 €.

Quarante-sept matchs officiels plus tard avec l'équipe de Twente, le défenseur central de 27 ans a été prêté à Almelo la saison dernière, où il a disputé vingt-quatre rencontres pour 70 % du temps de jeu total.

Auteur d'une bonne saison, le natif de Mortsel, en région anversoise, a su se mettre en valeur alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2027 à Twente, qui préférerait donc le céder pour de bon cet été afin de récupérer une indemnité.

Un défenseur belge au Hajduk Split

Cela sera le cas, selon les informations de nos confrères néerlandais de Voetbal International et néerlandophones de Het Nieuwsblad. Alec Van Hoorenbeeck serait en partance pour le Hajduk Split, deuxième du championnat de Croatie derrière le Dinamo Zagreb.


Un club qui s'apprête donc à disputer les tours préliminaires de l'Europa League. Une scène qu'Alec Van Hoorenbeeck a connue avec le FC Twente en 2024, et qu'il aimerait évidemment retrouver.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
1. HNL League
1. HNL League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Twente
Hajduk Split
Alec Van Hoorenbeeck

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Van Hoorenbeeck - Pupe - Leko

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Van Hoorenbeeck - Pupe - Leko

20:00
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
LIVE Coupe du monde 23/06 : Cristiano Ronaldo encore un petit peu plus dans l'histoire

LIVE Coupe du monde 23/06 : Cristiano Ronaldo encore un petit peu plus dans l'histoire

19:21
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
3
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2
C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

11:40
Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

11:20
Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

11:00
Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

10:30
Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

10:10
1
La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

09:10
Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

08:40
"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

07:40
Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

07:20
Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

07:00
1
Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

05:00
Le suspense est terminé : Wouter Vrancken a choisi son prochain club

Le suspense est terminé : Wouter Vrancken a choisi son prochain club

23:15
1
"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

22:30
Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

22:00
Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

21:30
"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

21:00
Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

20:40
Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

22/06
3
"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

22/06

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Europa Play-offs - Finale
Ajax Ajax - Utrecht Utrecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved