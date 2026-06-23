Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Joedrick Pupe ne retournera pas à Vancouver, le club de Thomas Müller. Saint-Trond, qui l'avait loué les six derniers mois, vient en effet d'annoncer sa signature pour plusieurs saisons.

Formé au Club Bruges puis à Courtrai, Joedrick Pupe a connu un parcours cabossé avant d'arriver en Pro League.

Il a d'abord tenté sa chance outre-Moerdijk, à Almere City, avant de voyager au sein des divisions inférieures belges où il a défendu, tour à tour, les couleurs d'Oostkamp, Winkel Sport, du Lierse et enfin de Dender, avec lequel il connaît les joies d'une montée sous la direction de Timmy Simons.

Il dispute 29 matchs lors de cette saison 2024-25 au plus au niveau du football belge avant de s'offrir un défi inattendu de l'autre côté de l'Atlantique. Les Vancouver Whitecaps décident en effet de le recruter. Pour un joueur avec un tel CV, c'est une expérience à tenter.

Avec Thomas Müller contre Lionel Messi

Sportivement parlant, c'est un peu moins le cas puisqu'il ne joue que 26 minutes en Colombie-Britannique. Mais 22 d'entre elles le seront à l'occasion de la finale des Playoffs de la Major League Soccer, contre l'Inter Miami.

Car jouer 62 matchs avec Nathan Rhôdes ou 59 avec Kobe Cools n'a pas constitué l'éden footballistique de Joedrick Pupe. Là, il évolue dans l'équipe de Thomas Müller contre celle de Lionel Messi. De sacrés souvenirs, même si Vancouver doit laisser filer le trophée à la franchise possédée par David Beckham.





Fin janvier, il revient donc en Belgique après cette expérience et s'engage avec le STVV. Après des débuts timides, il deviendra de plus en plus souvent titulaire lors des Play-offs pour le titre.

Séduit par son évolution, Saint-Trond a donc décidé de lever l'option d'achat comprise dans son contrat de location. Comme acheter vaut mieux que louer selon le X publié, le club a annoncé que Joedrick Pupe serait encore canari les prochaines saisons, sans préciser le nombre.