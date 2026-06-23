La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

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Le Racing Genk aurait formulé une première offre pour Elias Filet, attaquant franco-martiniquais de 24 ans, auteur de vingt réalisations dans le championnat suisse cette saison. Ce dernier a pourtant finalement signé à la RAAL La Louvière.