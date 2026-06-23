La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk
Photo: © photonews

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Le Racing Genk aurait formulé une première offre pour Elias Filet, attaquant franco-martiniquais de 24 ans, auteur de vingt réalisations dans le championnat suisse cette saison. Ce dernier a pourtant finalement signé à la RAAL La Louvière.

Loïc Woos

Elias Filet signe en Belgique, mais à la RAAL !

C’est une petite surprise. On vous annonçait il y a deux petites semaines l’intérêt marqué du Racing Genk pour Elias Filet, attaquant français de 24 ans, auteur de vingt buts et de cinq passes décisives en 35 apparitions la saison dernière.

Lundi, Elias Filet a bel et bien été officialisé en Belgique, mais du côté de la RAAL La Louvière, qui lui assurait plus que probablement un temps de jeu plus important qu’à la Cegeka Arena. Après les arrivées de Siad Gourville et de Matyas Kovacs, Elias Filet est la troisième recrue estivale des Loups.

Le Racing Genk aurait formulé une première offre pour Elias Filet, attaquant franco-martiniquais de 24 ans, auteur de vingt réalisations dans le championnat suisse cette saison. Le Celtic Glasgow et le FC Lorient seraient également intéressés par le profil du Parisien de naissance.

Ni entrée, ni sortie : le Racing Genk n'a pas encore lancé son mercato estival. Les Limbourgeois ne vont toutefois pas tarder après avoir manqué les Champions Play-Offs... et le ticket européen en fin de saison, revenu à La Gantoise au terme du barrage européen. 

Genk va clairement vouloir se renforcer et aurait déjà jeté son dévolu sur Elias Filet, selon les informations de Sky Sports suisse. Arrivé au FC Aarau en janvier 2025 librement en provenance d'Istra, en Croatie, l’attaquant franco-martiniquais né à Paris s’est imposé comme l’une des révélations offensives du championnat suisse, avec vingt buts et cinq passes décisives en trente-quatre rencontres de Challenge League. 

De quoi déclencher un intérêt dans le Limbourg, où l'on aurait déjà formulé une première offre après avoir entamé des discussions avancées avec l'avant-centre de 24 ans. Genk n'est toutefois pas seul sur le dossier, puisque le Celtic Glasgow voudrait notamment conclure un accord personnel avec le joueur avant de lancer les négociations avec le FC Aarau. 

Genk sur un attaquant prolifique du championnat suisse

Toujours selon les informations de Sky Sports suisse, le FC Lorient devrait également lancer une offensive dans les prochains jours. Le Racing Genk aurait donc une petite longueur d'avance en étant le premier à avoir déposé son offre, mais la concurrence risque de considérablement se renforcer dans les jours à venir. 

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 et évalué à 600.000 € sur le site de référence Transfermarkt, Elias Filet pourrait représenter une recrue à la fois prolifique et pas trop onéreuse pour Genk... sauf si la bataille des enchères fait que le prix gonfle, ou que l'attaquant chosisse un autre projet que celui des Limbourgeois.

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