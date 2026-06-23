Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Cinq millions d'euros pour un joueur excédentaire ? Seul le Club de Bruges en est capable en Belgique. Les Blauw & Zwart seraient proches d’un accord avec Getafe CF pour le transfert définitif de Zaid Romero.

Il n’y en a pas eu énormément et la balance totale est largement positive, mais Zaid Romero est l’un des flops des récents mercatos du Club de Bruges.

Arrivé contre près de six millions d’euros à l’été 2024, le défenseur central argentin n’a participé qu’à 23 matchs avec les Blauw & Zwart, sans apporter grande satisfaction.

Avec une première partie de saison à moins de cinq rencontres disputées, le joueur de 26 ans avait pris la route de Getafe CF, en prêt, au mois de janvier pour retrouver du temps de jeu.

Getafe veut conserver Zaid Romero

Un succès, puisque Zaid Romero a pris part à quinze rencontres entre janvier et la fin de saison, pour 80 % du temps de jeu total, et s’est imposé dans la défense du club qui a terminé à la septième place du championnat espagnol.

Getafe aimerait donc s’attacher définitivement les services de Zaid Romero, selon les informations du quotidien espagnol Marca. L’Argentin est encore sous contrat jusqu’en 2028 au Club de Bruges, mais voudrait rester en Espagne. River Plate, dans son pays natal, avait manifesté un intérêt, mais c’est bien Getafe qui tient la corde avec un "accord imminent" autour d’une indemnité de cinq millions d’euros.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Getafe
Zaid Romero

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Romero - Van Hoorenbeeck

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Romero - Van Hoorenbeeck

22:20
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
2
LIVE Coupe du monde 23/06 : Didier Deschamps sera absent pour France - Norvège

LIVE Coupe du monde 23/06 : Didier Deschamps sera absent pour France - Norvège

22:00
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2
C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

11:40
Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

11:20
Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

10:30
Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

11:00
Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

10:10
1
La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

09:10
Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

08:40
Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

07:20
"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

07:40
Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

07:00
1
Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

05:00
Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

22/06
"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

22:30
Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

22/06
"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

22/06
Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

22/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved