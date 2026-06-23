Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Cinq millions d'euros pour un joueur excédentaire ? Seul le Club de Bruges en est capable en Belgique. Les Blauw & Zwart seraient proches d’un accord avec Getafe CF pour le transfert définitif de Zaid Romero.

Il n’y en a pas eu énormément et la balance totale est largement positive, mais Zaid Romero est l’un des flops des récents mercatos du Club de Bruges.

Arrivé contre près de six millions d’euros à l’été 2024, le défenseur central argentin n’a participé qu’à 23 matchs avec les Blauw & Zwart, sans apporter grande satisfaction.

Avec une première partie de saison à moins de cinq rencontres disputées, le joueur de 26 ans avait pris la route de Getafe CF, en prêt, au mois de janvier pour retrouver du temps de jeu.

Getafe veut conserver Zaid Romero

Un succès, puisque Zaid Romero a pris part à quinze rencontres entre janvier et la fin de saison, pour 80 % du temps de jeu total, et s’est imposé dans la défense du club qui a terminé à la septième place du championnat espagnol.

Getafe aimerait donc s’attacher définitivement les services de Zaid Romero, selon les informations du quotidien espagnol Marca. L’Argentin est encore sous contrat jusqu’en 2028 au Club de Bruges, mais voudrait rester en Espagne. River Plate, dans son pays natal, avait manifesté un intérêt, mais c’est bien Getafe qui tient la corde avec un "accord imminent" autour d’une indemnité de cinq millions d’euros.



