Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

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Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko
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Le Club de Bruges semble en voie de compléter son staff technique pour la nouvelle saison. Les "Blauw-Zwart" seraient proches d’un accord avec Kevin Van Dessel, qui arrive du club néerlandais du Roda JC. Il devrait devenir le nouvel adjoint d’Ivan Leko.

Le Club de Bruges officialise l'arrivée de Kevin Van Dessel

Le Club de Bruges a annoncé par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux que Kevin Van Dessel intégrerait bien le staff d'Ivan Leko pour la nouvelle saison.

"Kevin Van Dessel rejoint le staff d’Ivan Leko en tant que team development coach.", peut-on lire. "Le Belge de 47 ans apporte une vaste expérience acquise dans le football belge et néerlandais. Après une carrière de joueur réussie, Van Dessel s’est construit un solide parcours d’entraîneur. Il a notamment travaillé comme entraîneur adjoint au FC Malines, au KRC Genk et à La Gantoise.

La saison dernière, Van Dessel a dirigé pour la première fois une équipe en tant qu’entraîneur principal, au sein du club néerlandais du Roda JC, dont il avait défendu les couleurs pendant de nombreuses années comme joueur.

Le Club Bruges souhaite la bienvenue à Kevin."

Le Club de Bruges semble en voie de compléter son staff technique pour la nouvelle saison. Les "Blauw-Zwart" seraient proches d’un accord avec Kevin Van Dessel, qui arrive du club néerlandais du Roda JC. Il devrait devenir le nouvel adjoint d’Ivan Leko.

Kevin Van Dessel devrait donc être le nouvel adjoint d'Ivan Leko. Le Club de Bruges et Roda JC seraient très proches d'un accord. Si tout se déroule comme prévu, il rejoindra le groupe dès lundi pour les premiers entraînements. 

La semaine dernière, le Club de Bruges avait annoncé le départ de deux membres de son staff Jonathan Alves et Nicolas Still, ce dernier partant rejoindre son frère Will à Auxerre.

Chouchou du public à Kerkrade

S'il a lancé sa carrière en Belgique lors de la saison 1996-97 au Germinal Ekeren, Van Dessel a ensuite évolué au NAC Breda puis à Genoa, avant de trouver son bonheur en 1999.

Rejoindre le Roda JC sera la meilleure décision de sa carrière. Il y jouera 8 ans, disputera 172 matchs et marquera à 10 reprises. Grâce à son abattage, son leadership et sa vision du jeu, il s’est imposé pendant des années comme une pièce maîtresse du milieu de terrain, devenant l'un des chouchous du public de Kerkrade.

Après ce riche passage, il est d'abord revenu à Saint-Trond, où il ne restera qu'un an avant de repartir aux Pays-Bas pour deux expériences dans des clubs mineurs, ainsi qu'une autre à Chypre.

Trois aventures avec Wouter Vrancken

Une fois les crampons rangés, Kevin Van Dessel a choisi la voie du coaching. Il s’est notamment forgé une solide réputation au sein du centre de formation du KRC Genk.

Il y a occupé différents rôles et a été l'entraîneur principal de plusieurs équipes de jeunes. Sa capacité à accompagner la progression des jeunes vers le niveau professionnel a été saluée dans le Limbourg.

Il est ensuite devenu l'adjoint de Wouter Vrancken au FC Malines, à Genk et à La Gantoise. Il ne l'accompagnera en revanche pas à Saint-Trond. 

Coach principal dans "son" club

Mais Kevin Van Dessel aura une plus belle opportunité à la place, celle de devenir l'entraîneur principal d'un club qu'il connaît à la perfection : le Roda JC. 

Sous sa direction, l'équipe de Kerkrade s'est qualifiée pour les play-offs de montée en Keuken Kampioen Divisie. Si Roda restera au même étage cette saison, les objectifs ont été atteints.

Malgré cela, des divergences d'opinions sur le futur du club entre la direction et l'entraîneur sont apparues. Le Club de Bruges en a profité pour s'engouffrer dans la brèche, lui qui venait de perdre deux membres de son staff : Nicolas Still et Jonathan Alves.

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