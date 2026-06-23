Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

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Le Club de Bruges semble en voie de compléter son staff technique pour la nouvelle saison. Les "Blauw-Zwart" seraient proches d’un accord avec Kevin Van Dessel, qui arrive du club néerlandais du Roda JC. Il devrait devenir le nouvel adjoint d’Ivan Leko.